Икономисти попиляха проектобюджета на кабинета Радев

Отчайваща демонстрация на страх, математически абсурди, пълна каша, свинщина... Икономическите анализатори не пестят критични определения за представения от финансовия министър Гълъб Донев проектобюджет за 2026 г.

Според Никола Янков е шокиращо, че правителството предлага бюджет с толкова огромен дефицит от 5.7% от БВП, който ни връща в Жанвиденовата криза. "Няма причини за това - нито сме в икономическа рецесия, нито във война, няма пандемия, няма емигрантски вълни. България заслужава бюджет, който, ако не балансиран, поне да не излиза от рамките на Маастрихстките критерии, т.е. дефицит над 3%", каза Янков пред Нова тв.

Според него отказът от орязване на разходи в бюджета е "отчайваща демонстрация на страх". "Премиерът Радев и финансовият министър Донев казват, че няма да бъдат лошите, които ще започнат съкращенията. По същия начин Борисов искаше да бъде готин. Това е абсурд. Не мисля, че хората ще бъдат против дисциплинирана фискална политика", казва Янков. Икономистът предупреждава, че с този голям дефицит управляващите още повече ще подхранят инфлацията и цените ще продължат да растат. "Именно това е непопулярната политика, а не тази на орязване на разходите", посочва Янков. Според него ограничаването на дефицита трябва да стане със специален текст в Конституцията, а не в закони, които не се спазват.

Икономистите припомнят, че премиерът Румен Радев е обещал да направи всичко необходимо, за да излезе страната ни от процедурата за свръхдефицит, в която Брюксел ни постави още в първата година от членството ни в еврозоната, при това за надвишение само с половин процентен пункт на 3%-ния таван. С представения проектобюджет обаче се случва точно обратното - харчат се повече пари. На практика липсват реформи в държавната администрация, нито желание за съкращаване на персонала. А поетапното въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители, няма да има ефект, защото се предвижда да бъде компенсирано с увеличение на заплатите.

Мерки за увеличение на приходите като вдигане на някои данъци в хазарта и винетните такси, както и мерки за съкращаване на разходи като замразяването на депутатските заплати или на директорите в държавните дружества са "семки и бонбонки", смята Янков.

"Ние трябва да орежем милиарди евро и това означава да се реже от най-големите разходни пера в бюджета - социални програми и субсидии, които се дават за всички без доходни критерии, заплащането в администрацията, съществено орязване на разхода за издръжка на държавата. И чак когато спестим няколко милиарда евро, тогава да мислим за семките и бонбонките", заключи Янков.

Икономистът Владимир Сиркаров също не скрива изненадата си от разточителния бюджет, предложен от правителството, въпреки влошеното състояния на държавните финанси. "Когато си в началото на мандата, спечелен с толкова голяма подкрепа, точно тогава е времето да се правят реформите. После с времето шансът става все по-малък", предупреждава той.

Той е изненадан и от разминаването в програмата на "Прогресивна България", където е видял доста интересни идеи, и представения сега проектобюджет за 2026 г. заедно с тригодишната прогноза. "Приватизация, публично-частно партньорство - къде са?" ,пита Сиркаров, според който след като държавата няма средства, тя трябва да се отдръпне от редица сектори и да даде възможност частният сектор да навлезе.

Вместо това се предлагат мерки, които единствено ще вдигнат още повече инфлацията, смята той. Според него минималната работна заплата трябва да бъде замразена и изобщо да не се определя административно, защото това е причината да се предизвикат сериозни дисбаланси. А в администрацията трябва да се съкращават хора, а не заплати.

По думите му с този проектобюджет управляващите създават "пълна каша" и трудно може да обясним на Еврокомисията и външните ни партньори как се борим с преодоляване на свръхдефицита.

"Кашата обаче я забъркаха предходните правителства и е демагогия и лицемерие политическите лидери да се възмущават сега от високия дефицит", отбеляза Сиркаров.

Икономистът Щерьо Ножаров открива "математически абсурди" и "силни вътрешни противоречия в бюджета".

"От една страна в прогнозите се казва, че дефицитът ще падне до 3% на касова основа през 2028 г. От друга страна, дългът нараства кардинално от 37 млрд. евро тази година на 50 млрд. евро през 2028 г. Това е математически абсурд, илюзия за фискална консолидация", казва Ножаров.

Има и юридически парадокси, отбелязва още той. В нарушение на Закона за публичните финанси на Министерството на финансите е дадено право с постановление да прави преливане на разходи от едно ведомство в друго - т.е. капиталови разходи може да бъдат използвани за за възнаграждения и издръжка без санкцията на Народното събрание. Освен това таванът за разходи за дадени ведомства не важи, защото може да бъдат завишавани с постановление на Министерски съвет.

Според Ножаров тригодишната прогноза противоречи на проекта на закон за държавния бюджет за 2026 г. "Те или са правени от два различни екипа, или прогнозата със свиване на дефицита и по-висока дисциплина е за пред Брюксел, а законът - за вътрешна употреба, защото в него няма нкакво свиване на разходи, а само повече дългове", смята икономистът.

Той намира прогнозата за инфлация от 4.3% средногодишно и 5.2% в края на 2026 г. за доста завишена, както и прогнозата за икономически растеж от 2.6%. Това е направено, за да излязат сметките с приходите и показва, че отново се разчита на силно вътрешно потребление, "т.е. хеликоптерните пари за заплати ще продължат".

Според Ножаров трябва да се напише изцяло нов бюджет, макар че не вижда кой от ръководството на финансовото министерство може да направи това.

Още по-критичен е икономистът Николай Василев, бивш вицепремиер и икономически министър в правителството на НДСВ. „Бюджетът на предишното редовно правителство го нарекох „маймунски”, а това, което правят новите, е свинщина. Следващите ми думи са: „Оставка!“ и „Да си ходят!“, каза Василев пред Нова нюз.

„Предишното правителство си отиде, защото не започна никакви реформи. Сега е по-лошо. Кабинетът на „Прогресивна България”, който от днес ще наричам правителство на „Геометрично Прогресивна България”, вкарва бюджет с двойно по-голям дефицит от предишния и с още 3 милиарда евро по-големи разходи от тогава. Засилили сме държавата на автопилот към стръмна планина и екипажът отсъства”, заяви Василев.

Според него трябва рязко съкращаване на разходите. „В държавната администрация има над 12 000 незаети бройки. Има огромна съдебна система, силови структури, над 50 държавни университета, 400 болници, 265 общини...С бюджет от 57 милиарда евро не ми изглежда някой да спестява нещо", казва икономистът. Единственото добро, което той вижда в бюджета е завишената събираемост на данъците".