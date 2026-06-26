Радев и ПБ обвиняват в лицемерие критиците на бюджета

Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет - това заяви премиерът Румен Радев по повод вълната от критики от цялата опозиция за проекта за Бюджет 2026 и обявения дефицит.

"Орязваме всички безумни разходи - там, където е текло към партийни каси и олигарси", посочи Радев, който се срещна с патриарх Даниил в Синода. Двамата заедно обсъдиха темата за предмета „Добродетели и религия“.

Радев заяви:

Първото, което правим, е орязване на всички абсурдни разходи. 1 млрд. евро за мантинели - спряхме го. Над 47 млн. евро в НКЖИ за рязане на клони покрай железопътните релси. Конкретен пример е фирма "Лисан" ЕООД, която коси 3 декара през зимата за 250 хиляди лева. Има стотици такива примери - където и да бръкнеш, излизат големи безобразия. Спряхме ги, но пак не стига, защото кражбите са били огромни. Това е бюджетът на реалността. Ние стъпваме на здрава основа. Всичко се слага на масата, всички тези номера, счетоводни манипулации и екселски разигравания на таблици приключват. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. С разумни политики ще стигнем до бюджет с дефицит от 3% и под 3%", поясни той.

Политически спекулации, безпрецедентен хор от неверни твърдения, жонглиране с проценти и апокалиптични прогнози - така депутатът от "Прогресивна България" и председател на комисията по бюджет и финанси Константин Проданов определи критиките на опозицията в парламента срещу представения от правителството на Румен Радев проектобюджет за 2026 г.

В специална декларация на "Прогресивна България" той обвини в демагогия и лицемерие предишните управляващи, които сега критикуват проекта на редовния бюджет заради огромния дефицит от 5.7% от БВП и увеличените разходи спрямо миналата година.

"От ГЕРБ обявиха, че са завещали стабилен бюджет с 3% дефицит - това е абсолютна фикция, базирана на раздути прогнози", каза Проданов. Той припомни, че за 2025 г. са събрани 44 млрд. евро приходи, срещу, които стоят разходи за 54 млрд. евро, но само на хартия, защото предишните управляващи са скрили в чекмеджетата огромни неразплатени сметки. "Над 2.2 млрд. евро са поетите задължения към общини, АПИ и др. за плащания от 2024 и 2025 г., които са джиросани на сегашното управление", каза Проданов. Заради този ръст на разходите реалният дефицит за тази година достигал 7.4% от БВП, докато правителството на Румен Радев го намалява до 5.7% с различни приходни и разходни мерки.

По думите на Проданов заложените 57 млрд. евро разходи в бюджета трудно може да бъдат орязани.

От "Прогресивна България" отново подчертават, че няма замразяване на социални плащания с новия бюджет. "Първо, минималната работна заплата е увеличена тази година с 12.6% до 620 евро. Заплатите в публичния сектор са индексирани с 5%, пенсиите ще бъдат осъвремените от 1 юли по швейцарското правило, разширен е обхватът на помощите за семействата, като от 1 август се повишават доходните критерии за помощите за деца от 388 на 415 евро, предвижда се и нова целева помощ от 30 млн. евро за Коледните и Великденските празници", изброи шефът на бюджетната комисия.

Той определи като лъжа твърденията на опозицията, че бюджет 2026 е водопад от разходи. "Не е вярно, че издръжката на държавните структури расте с 35%. Бюджетът на "Държавно управление" нараства от 5.6 млрд. на 6.9 млрд. евро, което е ръст от 23%, но не заради закупуване на повече коли, кафета и тоалетна хартия. Това е издръжката на държавните и общинските болници, училища и детски градини, както и на силовите ведомства, а парите са за консумативи, отопление, осветление, и горива за линейките и полицейските коли", отбеляза Проданов.

По повод критиките за раздута капиталова програма от 9.4 млрд. евро, той обясни, че от тези пари 5.3 млрд. евро са плащания по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост, който изтича в края на август и не може да бъдат орязани. Проданов обвини предишните управляващи, че фатално са забавили разплащанията по ПВУ и над 2/3 са се струпали за тази година.

Според него е недопустимо да се орежат и останалите 4 млрд. евро капиталови разходи, за да се свие дефицитът. "Това са средствата за завършване на започнати проекти за ремонт на общински училища и пътища, пари за критична инфраструктура и за модернизация на армията. Да ги орежем, означава да блокираме държавата“, каза Проданов.

По повод критиките за отмяната на списъка с общинските проекти за финансиране, който вече няма да бъде приложение към бюджета, а решенията ще взима Министерски съвет, Проданов успокои, че са осигурени 1.1 млрд. евро за тази година. МС ще отпуска средства само за онези проекти, които имат сключен договор с МРРБ, реално стартирали дейности и задължително са преминали проверка на ДНСК.

"Истинският водопад от разходи беше по време на вашето управление. Ние го спираме, като спираме индексациите на обществените поръчки и слагаме строг таван на авансовите плащания", каза Проданов.

Очаква се Министерски съвет да приеме постановление, с което се спира индексацията на инфраструктурните проекти и се слага таван на авансовите плащания, което по сметките на МРРБ ще спести 630 млн. евро.