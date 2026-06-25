Разходите за заплати в държавния бюджет се свиват с 629 млн. евро 

Ефектът от решението на правителството да отвърже заплатите в отделни сектори от средната работна заплата за страната и орязването на 10% в разходите за персонал в някои структури все пак дава сериозно отражение върху държавния бюджет. Сравнението спрямо проектобюджета на кабинета “Желязков” за 2026 г., който доведе до падане на правителството, показва, че разходите за персонал по държавния бюджет - тоест без включени общини и социално-осигурителни фондове, са с 629 млн. евро по-малко. Този ефект обаче е до голяма степен "изяден" от нараснали други текущи разходи, показва сравнението между двете сметки.

По държавния бюджет разходите за персонал в проекта на ПБ възлизат на 6.71 млрд. евро. При проекта “Желязков” това перо бе на стойност 7.34 млрд. евро или 629 млн. евро нагоре.

Намалението се вижда и в таблиците с разходите на конкретните министерства. Така например при МВР разходите за персонал в бюджет “Желязков” бяха 2.17 млрд. евро, сега падат на 1.97 млрд. евро или 203 млн. евро намаление. В Министерство на отбраната от 1.43 млрд. евро при проекта "Желязков" разходът пада на 1.3 млрд. евро или 130 млн. евро намаление. Икономиите в тези две министерства щяха да са по-сериозни, ако спрямо тях бе приложено и въведеното в останалите структури орязване на перо персонал с 10% на разходите за заплати, считано от 1 септември. От мотивите към проектобюджета става ясно, че без тях и останалите изключени групи - общини, структури на делегиран бюджет и лечебни заведения, оптимизацията на разходите за заплати и осигуровки по линия на 10% съкращение от септември възлиза на 85 млн. евро.

Ефектът от отвързването на заплатите от средната за страната се вижда и в системата на съдебната власт, където при “Желязков” по перо текущи разходи, с включени разходи за персонал, са предвидени 785 млн. евро, а при ПБ - 734 млн. евро.

От преходните и заключителни разпоредби става ясно, че с проектобюджета заплатите в тези сектори се отвързват от средната само за 2026 г. Използвана е правна техника, според която съществуващите текстове не се прилагат за 2026 година. Това вероятно се дължи на липсата на време за изготвяне на промени в самите закони и те ще трябва повторно да бъдат променяни за проектобюджет 2027.

По консолидираната фискална програма разходите за заплати - без осигуровките, сега са за 8.5 млрд. евро при 8.9 млрд. евро в проекта “Желязков”. Разходите за осигуровки върху заплатите при Радев са 2.85 млрд. евро срещу 3.18 млрд. евро при Желязков. Все пак разходите за заплати по КФП в новия проект се вдигат спрямо друга база - 2025, когато са били 8.02 млрд. евро. Това се обяснява с одобреното 5% индексиране на заплатите в публичния сектор. Това стана факт още от януари.

Общият разход за персонал по КФП в проекта на кабинета Радев пада от 12.4 млрд евро отчет за 2025 на 12.398 млрд. евро в заложеното за 2026. В проекта “Желязков” общият разход за персонал растеше на 13.1 млрд. евро.