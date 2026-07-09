Казахстан брани с полиция бензина си от руснаците

Руснаците започнаха масово да зареждат в Казахстан, където не само има бензин, но той е и по-евтин

Казахстан ожесточи мерките в борбата с незаконния износ на бензин към Русия. По границата са изпратени допълнителни 59 полицейски поста, съобщи министерството на вътрешните работи. Те, заедно с другите държавни органи, проверяват автомобилите, пресичащи границата за наличие на бензин в туби или друго оборудване, в което може да се напълни бензин.

От началото на годината са установени 293 случая на незаконно преоборудване на автобили с допълнителни резервоари, съобщи ведомството, цитирано от "Новая газета Европа". Сред нарушителите са 195 чужденци и 60 граждани на Казахстан, които са привлечени към административна отговорност. Само за две денонощия в началото на юли са пресечени нови 61 опита да се изнесе над 3 тона гориво. Износът на бензин, освен по един резервоар на кола, е забранен от няколко години.

Преди това Казахстан въведе ограничения за влизане и излизане на автомобили - максимум веднъж на ден, "за да съхрани баланса в потреблението на гориво". На 4 юли правителството съобщи, че е въвело денонощни патрули в граничните райони, за да не допусне износ на горива. Мобилни групи проверяваха основно цистерните. Сега проверките се разширени и към автомобилите.

🇰🇿Казахстан за два дня пресек 61 попытку незаконного вывоза топлива, — пресс-служба правительства



Предотвратили вывоз более 3 тонн топлива в скрытых баках и канистрах. С начала года уже зафиксировано 593 такие попытки. pic.twitter.com/uddLdMc0k1 — Кубанская Народная Республика (@kuban_republic) 5 юли 2026 г.

Казахстан е най-големият производител на гориво в Централна Азия, но редовно купува значителни обеми бензин, дизел, керосин и втечнен природен газ от Русия, за да покрие дефицита на вътрешния пазар.

В началото на юли Reuters съобщи, че заради кризата с горивата Русия се е договорила за доставки на горива от Казахстан заради кризата, предизвикана от ударите на украински дронове по руски нефтопреработвателни заводи. Твърдеше се, че ще бъдат дадени 50 000 тона като хуманитарна помощ. Но Астана опроверга тази информация.

От началото на юни рязко се увеличи т.нар. "бензинов туризъм". Пред бензиностанциите в регионите, граничещи с Русия, се извиха огромни опашки. Причината за това не е само дефицитът в Русия, но и цената - в Казахстан литър бензин струва 300–350 тенге (45–55 рубли), докато в Русия е минимум 74,4 рубли, а на много места - и над 100 рубли.

Тем временем жители энергетической смехдержавы начали ездить в Казахстан, чтобы заправиться без очередей по нормальной цене. pic.twitter.com/wbYHGv2JXs — Serg Volin 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 (@SergVolin) 1 юли 2026 г.

Проблемите с бензина в Русия са предизвикани от постоянните украински атаки срещу нефтопреработвателните заводи. На 5 юли бе ударен Омският НПЗ с мощност 22 млн. тона годишно, който е най-големият в страната, и той спря работа. Той е разположен на около 2500 км от Украйна и затова се смяташе за недостижим за украинските дронове. Сега всички предприятия от топ 10 на Русия са в ремонт или за дълго извадени от строя. По данни на Reuters, през юни производството на бензин в Русия се е съкратило с 25% до 85 000 тона на денонощие, докато лятното потребление на страната е 110 000 тона. Ограничения за продажбата на бензин са въведени в над 40 региона на Русия, включително на окупираните територии.



