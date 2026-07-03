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Рейтингът на Путин пада с рекордни темпове

Празният резервоар за бензин се оказа по-лош от празния хладилник, коментират анализаторите

03 Юли 2026
Все повече руснаци обвиняват за влошаващото се икономическо положение Владимир Путин
Все повече руснаци обвиняват за влошаващото се икономическо положение Владимир Путин

Кризата с горивата, която обхвана всички руски региони и върна руснаците към времената на купуване на стоки с купони, е ударила силно по рейтинга на одобрение на руския президент Владимир Путин.

Според държавния Руски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) одобрението на президента е спаднало с 3,5 пункта до 66.9% през седмицата от 22 до 28 юни. Това е най-резкият седмичен спад от юни 2018 г., когато Путин обяви увеличение на възрастта за пенсиониране (рейтингът му тогава се срина с 8,5 пункта за една седмица).

Нито мобилизацията през есента на 2022 г., нито блокирането на Telegram, нито спирането на интернет са причинявали такъв значителен спад в рейтингите на одобрение за една седмица, сочат данни на ВЦИОМ.

66.9% са малко по-високо от най-ниските нива, наблюдавани през април (65,6%), но с 10,9 пункта по-ниско от нивата в края на миналата година. В сравнение с пика на войната – 79,2% през май 2025 г. – Путин е загубил 12,3 пункта одобрение.

“Кризата с горивата еволюира в социална криза и може да стане политическа”, отбелязва политическият анализатор Сергей Колесников пред The Moscow Times. Според него умората от войната в обществото се превръща в раздразнение, въпреки че хората все още нямат инструментите за пълноценен протест.

Според данните на социолозите, хората обвиняват Путин за случващото се: рейтингът на одобрение на правителството спада незабележимо през седмицата (с 0,2 пункта до 45,7%), докато делът на тези, които не одобряват работата на кабинета, дори намалява - от 23,3% на 23%.

„Празният резервоар за бензин се оказа по-лош от празен хладилник. Недостигът на бензин бързо престана да бъде икономически проблем, превръщайки се в изпитание за способността на държавата да управлява криза, която влияе не върху абстрактната макроикономика, а върху ежедневната нормалност," отбелязва политологът Иля Гращенков

Бензиновата криза се утежнява от общо влошаване на икономиката, която започна годината с рецесия за първи път от 2023 г. Според Gallup делът на руснаците, забелязващи влошаване на жизнения си стандарт, достигна 20-годишен връх тази година (56%). Общият икономически песимизъм сред гражданите също достигна рекордно високо ниво, като 60% вярват, че икономическата ситуация ще продължи да се влошава.

"Ако търсим аналогии, ситуацията напомня не за 1998, 2008 или 2014 г., а за 1991 г. - ускоряваща се икономическа деградация, програмата „Время“, където всичко вървеше по план, а след това бърз колапс," пише изпълнителният директор на Ivolga Capital Андрей Хохрин.

 

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Ключови думи:

криза с бензина в Русия, Владимир Путин

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