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Догодина клиентите ще може да си носят кутии в ресторантите

Днес, 13:07

Ресторантите, кафенетата и обектите за бързо хранене в Европейския съюз ще бъдат задължени да позволяват на клиентите си да донасят собствени съдове за храна и напитки за вкъщи. Заведенията няма да имат право да събират допълнителна такса за това.

Мярката е част от новия Регламент на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), чиято основна цел е значително намаляване на застрашително нарастващите отпадъци от еднократна пластмаса и насърчаване на повторната употреба.

Новото законодателство въвежда поетапен график за прилагане на мерките:

Догодина, през 2027 г. заведенията за хранене ще бъдат задължени да приемат съдовете за повторна употреба, донесени от клиентите, без да ги таксуват допълнително. През 2028 г. ще се въведе единен хармонизиран етикет (с пиктограми) върху опаковките, който ясно показва от какъв материал са направени и в коя кофа за боклук трябва да бъдат изхвърлени. През 2029 г. всички страни членки на ЕС трябва да създадат системи за връщане на депозит за пластмасови бутилки за еднократна употреба и метални кенчета с цел постигане на високи нива на събираемост и рециклиране.

Забрана за определени еднократни пластмаси за повторна употреба трябва да бъде въведена през 2030 г. Тогава ще отпаднат мини опаковки за сосове, захар, козметика в хотелите, както и фолиа за пресни плодове и зеленчуци. Най-малко 10% от топлите и студените напитки и 10% от готовата храна за вкъщи ще трябва да се продават в опаковки, предназначени за повторна употреба.

Регламентът задължава бизнеса постепенно да преосмисли и намали излишния обем на опаковките (празното пространство в тях ще бъде ограничено до максимум 50%), като същевременно гарантира високо ниво на хигиена и безопасност на храните.

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еднократни кутии, ресторанти, пластмасови опаковки, опаковки, депозитна система

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