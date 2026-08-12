Путин заплаши да арестува европейски кораби

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря реципрочно на задържането на руски кораби от държави от Европейския съюз. Той каза това по време на посещение на учения на Тихоокеанския флот в Южно-Сахалинск.

„Искам да обърна внимание на решенията на Европейския съюз, които бяха взети наскоро. Виждаме, че властите на някои държави, в нарушение на международното морско право, се опитват да ограничават движението на корабите на нашите икономически оператори - мирни кораби, искам да подчертая. А наскоро стигнаха дотам да допуснат възможността за задържане на наши кораби и продажба на заграбеното от нас имущество“, заяви Путин.

Той определи действията на европейските държави като пиратство и грабеж. По думите му, ако това „започне да се прилага на практика, ще бъдем принудени да отговорим реципрочно“.

Той подчерта, че това няма непременно да се прави в същите акватории, в които се задържат руски кораби, „а там, където ние самите сметнем за необходимо и целесъобразно - на всяко място, включително и в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот“. Според Путин съответната заповед вече е дадена на Министерството на отбраната.

От своя страна командващият Тихоокеанския флот Виктор Лиина заяви, че руските военни разполагат с всички необходими сили и средства за проверка и задържане на кораби на „неприятелски“ държави и на техния „сенчест флот“. „Знаем маршрутите, какво превозват и чии са тези кораби“, каза Лиина.

В рамките на 21-вия пакет от санкции срещу Русия Европейският съюз разреши на държавите от блока да продават руски петрол и петролни продукти, които са иззели от танкери от руския „сенчест флот“. Новите правила на ЕС позволяват също да бъде предлагано за продажба зърно, иззето от кораби.

В края на юли Путин вече определи задържането на руски кораби като пиратство. Тогава обаче той призова командващите на Тихоокеанския и Северния флот да „действат внимателно“ в рамките на международното морско право, „но решително - така, както трябва да се води борба с пиратството и пиратите“.