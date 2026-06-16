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Убийците на критика на Путин в Полша остават неизвестни

Двамата арестувани бяха освободени

17 Юни 2026Обновена
Семьон Скрепецкий
Семьон Скрепецкий

Двамата граждани на Беларус, задържани заради убийството в Полша на художника-акционист Семен Скрепецки, бяха освободени. Оказа се, че те нямат връзка с престъплението. Така извършителите на деянието остават неясни. 

Представител на Окръжната прокуратура в Люблин заяви днес, че двамата били разпитани като свидетели. Разследването работи по няколко версии. Полицията отново се обърна към евентуални свидетели с молба за съдействие, съобщиха полските медии.

Според премиера Доналд Туск всичко сочи към политическо убийство. И, ако руските власти са замесени, то това е „държавен тероризъм“. Туск не обвини директно Русия.

 

Информацията от вчера:

Двама мъже от Беларус бяха арестувани в Полша заради показния разстрел на руския художник и изявен критик на президента Владимир Путин Семьон Скрепецкий. „Участието на двамата мъже и връзката им с този случай в момента се разследват”, заяви говорителят на прокуратурата в източната полска административна област Люблин Марчин Козак.

44-годишният художник, който използвал псевдонима Семьон Скрепецки, бе застрелян в понеделник в малкото градче Бяла Подляска, близо до границата с Беларус. Докато той лежал на земята, все още неизвестният извършител произвел още два изстрела от близко разстояние, каза Козак. Той е бил активен като художник и е използвал тази своя платформа, за да критикува настоящите действия и мерки на властите на Руската федерация”, добави Козак.

Скрепецки е изградил репутацията си със сатирични рисунки, в които се е подигравал с Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин. Той също така е осмивал чеченския лидер Рамзан Кадиров, както и руски фигури от опозицията.

Художникът живеел в Полша от 2021 г.. Ден преди да бъде убит, когато се отбелязва националният празник на Русия, Скрепецки е протестирал пред руското посолство в Берлин с карикатура на Сталин, съобщи независимата руска онлайн платформа СОТА.

Службите за сигурност в няколко европейски страни предупредиха за възможни атаки срещу противници на руското правителство, живеещи в изгнание.

 

Скрепецкий е псевдоним. Медии, включително Дойче веле и Свободна Европа, съобщават, че настоящото му име е Роберт Кузовков. 

 

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Владимир Путин, покушение

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