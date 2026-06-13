Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Канадски генерал: Само смъртта
на Путин ще осигури траен мир

Днес, 08:58
Генералът в оставка Кристофър Коутс
Генералът в оставка Кристофър Коутс

Генерал Кристофър Коутс, който преди е ръководил Обединеното оперативно командване на Канада, смята, че смъртта на Путин е първото необходимо условие за дълготраен мир в Украйна.

„За съжаление, много трудно ми е да си представя траен мир, докато Путин остава на власт. За мен още по-фундаментална основа за такъв мир е единствено военната победа на Украйна. Ставам все по-скептичен към мнението, че териториални отстъпки могат да осигурят нещо трайно. В най-добрия случай това би било временно прекъсване. Ако Русия запази своите имперски амбиции, тя ще възстанови силите си и отново ще се върне към война“, каза той в интервю за украинската агенция „Укринформ“.

Коментирайки ситуацията на бойното поле, Коутс отбеляза, че новата фаза на войната все още не е настъпила, въпреки че инициативата „до известна степен се накланя в полза на Украйна“. Според него е твърде рано да се говори за фундаментален прелом, а също така предупреди, че Русия умее да се адаптира към променящите се условия.

 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Владимир Путин

Още новини по темата

Европейските лидери поставиха 5 условия за край на войната в Украйна
08 Юни 2026

Зеленски написа открито писмо до Путин и предложи среща
04 Юни 2026

Путин заплаши Армения
29 Май 2026

Според Радев трибунал срещу Путин е възможен, само ако е пленен
22 Май 2026

Путин отива на двудневно посещение в Китай

19 Май 2026

България не се присъедини към спецтрибунал срещу Путин
15 Май 2026

80-годишна руска правозащитничка се самоуби
15 Май 2026

ЕС отхвърля Шрьодер като посредник с Москва за войната
11 Май 2026

Путин: Войната с Украйна върви към своя край
09 Май 2026

Кремъл отбеляза 9 май със скромен парад
09 Май 2026

Путин казал на Тръмп, че е готов на примирие за 9 май
29 Апр. 2026

Путин върна името Дзержински на Академията на ФСБ
22 Апр. 2026

Путин опаса резиденцията си с 27 системи за ПВО
13 Апр. 2026

Орбан предложил на Путин да бъде мишката, която помага на лъва
07 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса