Генерал Кристофър Коутс, който преди е ръководил Обединеното оперативно командване на Канада, смята, че смъртта на Путин е първото необходимо условие за дълготраен мир в Украйна.

„За съжаление, много трудно ми е да си представя траен мир, докато Путин остава на власт. За мен още по-фундаментална основа за такъв мир е единствено военната победа на Украйна. Ставам все по-скептичен към мнението, че териториални отстъпки могат да осигурят нещо трайно. В най-добрия случай това би било временно прекъсване. Ако Русия запази своите имперски амбиции, тя ще възстанови силите си и отново ще се върне към война“, каза той в интервю за украинската агенция „Укринформ“.

Коментирайки ситуацията на бойното поле, Коутс отбеляза, че новата фаза на войната все още не е настъпила, въпреки че инициативата „до известна степен се накланя в полза на Украйна“. Според него е твърде рано да се говори за фундаментален прелом, а също така предупреди, че Русия умее да се адаптира към променящите се условия.