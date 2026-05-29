Путин заплаши Армения

Кризата в Украйна започна с подобна ситуация на тази, която се наблюдава в Армения в момента, напомни руският президент Владимир Путин, който е на държавно посещение в Казахстан.

"Между Русия и Армения има особени отношения. Каквито и решения да вземе Ереван за сближаване със Запада, това няма да ги развали. Но в случая с Евразийския съюз става дума за чисто икономически въпроси. Ако Армения започне да преминава към стандартите на ЕС, ще трябва да прекратим всякаква икономическа интеграция с нея", подчерта Путин

Руският президент допълни: "На кого ще доставят продукцията си, къде ще отиде арменското вино? Тарифите за железопътни превози за тях ще трябва да бъдат повишени. Цените на енергоносителите ще трябва да бъдат вдигнати. Гражданите на Армения ще трябва да получават разрешителни (патенти) за работа в Русия. Кризата в Украйна навремето започна с опитите на Киев за присъединяване към ЕС. Евразийският съюз моли Армения да проведе референдум относно членството възможно най-скоро".

Напрежението около отношенията Русия - Армения се сгъстява с наближаването на парламентарните избори в Армения, които ще се проведат на 7 юни 2026 г. Управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян залага на прозападен курс и по-близки отношения с ЕС и САЩ (дори с подкрепа от Белия дом). Опозицията, водена от фигури като бившия президент Роберт Кочарян, настоява за връщане към прагматичните и по-тесни връзки с Русия.

