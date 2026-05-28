Калната предизборна кампания в Армения не минава без Кремъл

Управляващи и опозиция се замерят с дезинформация, за да спечелят места в парламента

Днес, 06:37
Никол Пашинян
EЕПА/БГНЕС
Никол Пашинян

Непосредствено преди изборите в Армения на 7 юни партиите в страната са впрегнали цялата мощ на изкуствения интелект, за да се нападат взаимно в опит да спечелят места в парламента. Опозицията обвинява управляващите от "Граждански договор" на премиера Никол Пашинян, че са враждебни към арменската идентичност и организират ЛГБТ+ прайдове, а самият Пашинян, чиято кандидатура бе приветствана от президента на САЩ Доналд Тръмп, предупреждава за война с Азербайджан, ако опозицията спечели. В цялата кална кампания се прокрадва и дългата ръка на Кремъл.

От началото на май се наблюдава десетократно увеличение на разпространението на фалшиви новини, което съвпадна с големи дипломатически събития като първата по рода си среща на върха между ЕС и Армения на 4-5 май, твърди пред "Франс 24" директорът на Арменския институт за медийно разнообразие Артур Папян. Според анонимната руска дисидентска група Bot Blocker в момента в Армения се разиграва втората по големина руска дезинформационна кампания след тази срещу прозападния президент на Молдова Мая Санду. Както по време на кампанията на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, така и сега в Армения действа свързаната с руските власти компания "Агенция за социално проектиране" (Social Design Agency, SDA), която се намира под западни санкции.  Една кампания твърди, че Никол Пашинян е купил луксозно имение за няколко милиона евро в Марсилия, а публикациите на тази тема са събрали над 10,6 млн. гледания, твърди аремнската платформа за проверка на факти FIP.  Други твърдения срещу Пашинян съдържат, че е трафикант на деца, както и обвинения, че е сключил тайна сделка с френския президент Еманюел Макрон за война срещу Русия след изборите.

Доминиращият наратив представя настоящите управляващи от "Граждански договор" на Пашинян като враждебни към арменската история и идентичност. Пример за това е създаването на фалшивата организация "Арменски куиър съюз", която започва да изпраща  мейли до местните медии, в които се твърди, че в страната се провеждат поредица от събития, фокусирани върху ЛГБТ+ общността. Твърди се, че настоящото правителство е про-ЛГБТ+, разпространени са и фалшиви снимки на Пашинян на прайд в Ереван. Активисти в други страни са били търсени индивидуално от неизвестно лице, което ги молило да създадат онлайн съдържание за прайда в Ереван. В страна, в която хомофобските настроения ескалират до убийство на транс жена, такава дезинформация може да има последици и след изборите.

Разследване на екипа на Civilnet установява, че генерирани от изкуствен интелект vox pop интервюта в "ТикТок" често са създадени от различни партии, които се нападат взаимно в опитите си да получат места в парламента. Проучването на няколко десетки видеоклипа показва, че значителна част от  интервюираните граждани всъщност не са реални хора. Видеоклиповете също така показват технически недостатъци и визуални несъответствия, типични за генерирано от изкуствен интелект съдържание.

Дезинформация от управляващите 

Управляващата партия на Никол Пашинян също не остава по-назад. В продължение на години арменският новинарски канал MediaNews публикува съдържание от фалшиви акаунти в социалните мрежи, които подкрепят премиера Никол Пашинян, или са насочени към опозиционни партии. Много от акаунтите са фалшиви, защото съдържат предимно изображения, генерирани от изкуствен интелект или случайни снимки на истински жени, взети от интернет. Доскоро никой не знаеше кой стои зад групата, която има почти 100 хил. последователи във "Фейсбук". Разследване на арменския сайт Civilnet я свързва с приближения до премиера Тарон Чахоян. Разследването всъщност не е било чак толкова трудно, защото Чахоян е използвал личните си данни за контакт, включително телефонен номер, адрес и имейл, за да регистрира уебсайта, преди да влезе в политиката. Той обаче отрича всякакво участие.

 Партията на Пашинян се възползва от защитата, съгласно правителствените споразумения с "Фейсбук" и "Ютуб", които позволяват на изфабрикувани видеоклипове в подкрепа на правителството да останат по-дълго на платформите, отколкото тези на опозиционните партии, твърди за "Франс 24" Филип Калфаян, член на изпълнителния съвет на Международната обсерватория за демокрация в Армения.  Като пример той сочи видеоклип, който използва страховете от война с Азербайджан. Видеото, за което се смята, че е генерирано с изкуствен интелект, показва маскирани мъже с акцент от региона на Нагорни Карабах, които заплашват Пашинян. То е било споделено от проправителствени медии и все още се разпространява, твърди Калфян. През март Пашинян заяви на пресконференция, че ако опозицията спечели, "това ще бъде война със загуба не само на територия, но и на суверенитет на Република Армения".

