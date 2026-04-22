Путин върна името Дзержински на Академията на ФСБ

Президентът на Русия Владимир Путин върна на Академията на ФСБ името на Феликс Дзержински. Съответният указ влезе в сила на 22 април.

В документа се казва, че почетното наименование е възстановено „с оглед заслугите на личния състав“ на академията. Висшето учебно заведение е носило името на Дзержински в периода 1962–1993 г., когато се е наричало Висша школа на КГБ на СССР.

Феликс Дзержински е революционер и съветски държавен деец, основател и ръководител на Всеруската извънредна комисия (ВЧК), която се е занимавала с „борба с контрареволюцията и саботажа“.

През 1922 г. ВЧК е преобразувана в Държавно политическо управление (ГПУ), а по-късно — в Обединено държавно политическо управление (ОГПУ), което впоследствие влиза в структурата на НКВД.

Феликс Дзержински оглавява ГПУ, а след това и ОГПУ до смъртта си през юли 1926 г. Тези органи се считат за предшественици на съвременните руски специални служби, включително ФСБ, създадена през 1995 г. с указ на президента Борис Елцин.

ВЧК прилага репресивни мерки срещу противниците на съветската власт и се счита за един от ключовите инструменти на „червения терор“ след революцията от 1917 г.

Както отбелязват медиите, решението на Путин се разглежда като символичен ход. По-рано руският президент изразяваше съжаление за събарянето на паметника на Дзержински на Лубянския площад през 1991 г.