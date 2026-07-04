Зеленски покани Путин на среща в уж окупираната Константиновка

Украинският президент Володимир Зеленски открито се подигра на преувеличените хвалби на руския президент Владимир Путин за успехи на руската армия на фронта.

"Ако Константиновка наистина сега се намира под контрола на Русия, то Путин няма да има проблем да се срещне с мен там и да намерим дипломатическо решение, за да сложим най-накрая край на тази война", коментира Зеленски. Според него с подобни изявления Путин иска да впечатли САЩ. "Сега сме в навечерието на Деня на независимостта на Америка. Путин явно е решил да излъже света и президента на САЩ за ситуацията на фронта и затова заявява, че уж руските войски са превзели Константиновка в Донбас. Това, разбира се, е лъжа, просто поредната руска лъжа, за да се произведе поне някаква новина", каза още Зеленски.

Украинският Генерален щаб също опроверга Путин. Според него градът е под контрола на ВСУ, а украинските подразделения продължават да удържат позиции в самата Константиновка и в околностите й. При това руските войски продължават с опитите си да проникнат в града с неголеми групи, но украинските военни провеждат контрадействия и ги унищожават.

Това мнение се споделя от повечето независими анализатори, а дори Z-кореспондентите са силно изненадани от внезапното "освобождаване" на Константиновка, боевете за която се водят от октомври 2025 г.

Вчера руският президент Владимир Путин отново облече военна униформа и отчете силно преувеличени "успехи" на руската армия на фронта. Той обяви, че е бил напълно освободен град Константиновка в Донецка област. През последните седмици руският Генщаб редовно рапортува за превземането на града и изпраща войници със знамена за снимки. ВСУ признава, че руски войници са успели да проникнат в много квартали на един от най-укрепените градове в Донецка област, но за превземане на града е твърде рано да се говори.

В миналото Путин, с позоваване на докладите на Генщаба, многократно е обявявал за освобождаване на населени пунктове, но е бил опровергаван. Той няколко пъти "превзема" Купянск например. Но миналата седмица даже се самоопроверга, като каза, че руската армия е на 4-5 км от Купянск.

⚡️Константиновка, 2026, очередной Украинский город, который русские превратили в руины, стёрли с лица земли, ублюдки это называют "освобождение", ну или "помощь народу Донбасса"...🤬🐷🐶🤬

Сегодня Константиновка почти пуста, изуродована, уничтожена войной.🤬 pic.twitter.com/hCKF6Qxvxu — Жесть 🇫🇷 доброй воли (@postolachka71) 13 май 2026 г.

"Хвалбите за Константиновка са еднозначно такава лъжа, както беше с Часов Яр, Волчанск, Покровск, Купянск, Торецк... Всеки от тези градове беше обявен за превзет много преди това наистина да се случи. Част от тях не са превзети и до този момент - например Купянск", пише анализаторът Ян Матвеев. Той отбелязва, че руската армия обявява за превзет всеки район, в който нейни войници се снимат със знаме. А в действителност много от тях след това загиват и за никакъв контрол на тези територии не може да става и дума. "Северната и северо-западната част на Константиновка са под контрола на ВСУ. Не е ясно положението в центъра на града... Изглежда, че за обявяване на скорошна победа командирите масово са изпратили отряди да развеят знамена. Все още е рано да се каже дали подобна инфилтрация с 1-2 души ще прерастне в реална окупация. Засега няма признаци за пълно превземане на Константиновка", завършва той.

Според украинския канал Deep State, в града няма зони, които устойчиво да са под руски контрол, освен неголям район на южната част, която е разположена в "сивата зона". Останалото е под контрола на ВСУ.

Шефът на руски Генерален щаб Валерий Герасимов докладва на Путин и че е установен пълен контрол над Луганска област. Това е поредното "освобождаване" на областта - за първи път подобен доклад бе представен на Путин през юли 2022 г.

Команващите на групировката са докладвали и "за положителна динамика за настъплението на руските войски по цялата линия на фронта", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Подобни заявления обикновено маскират съществено забавяне на темповете на настъпление на руските войски и даже загуба на някои вече окупирани участъци, коментира bbc.ru.

Путин съобщил и за "планово създаване на зони за безопасност в Харковска и Сумска области". Под това се разбира масирано бомбардиране на граничните райони. Според Песков Путин е заявил, че "Русия ще разширява зоната на безопасност", ако ВСУ продължат ударите по руската инфраструктура.

Путин не пропусна да заплаши европейските страни, които помагат на Украйна. Той поръча да се събере информация за "всеки подстрекател" за продължаване на войната. "Този анализ ще ни е нужен за ответни действия в бъдеще", каза Путин.

Константиновка полностью захвачена? Путин снова надел зеленую форму и приехал в штаб к Герасимову. Видимо, иначе решить вопрос бензина никак нельзя, надо отвлекать народ "победами". Что там на самом деле с Константиновкой написал в телеграме: https://t.co/4gKdqc99H4 pic.twitter.com/o5jivCHVI9 — IanMatveev (@ian_matveev) 3 юли 2026 г.

Телеграм каналът "Агенцията" обръща внимание на факта, че видеото е публикувано със значително закъснение. Според него целта е да се направи впечатление на американския президент Доналд Тръмп и затова се търси американско време. И дава друг подобен пример - видеото с посещението на Путин в щаба за управление на Обединената групировка войски е било заснето на 30 ноември, а е публикувано на 1 декември - на следващия ден в Кремъл бяха пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.