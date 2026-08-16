600 украински дронове атакуваха Московска област в нощта срещу неделя. Горят два склада, включително най-голямата логистична база на Wildberries, която е 200 000 кв.м.

По данни на украинския мониторингов канал Exilenova+, вследствие на атаката са се запалили склад на Wildberries в Коледино и мултимодалният логистичен комплекс „Северное Домодедово“ в Домодедово. Само за месец украинските атаки почти унищожиха цялата логистична база на най-голямата руска фирма за онлайн търговия.

❗️Mega jackpot: Ukrainian drones struck the Wildberries logistics hub in Koledino, Moscow region, triggering a large fire that engulfed the roughly 250,000 m² complex. Koledino had long been one of Wildberries’ largest and most important logistics centers. The company’s other… pic.twitter.com/sTeVYPhdsC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 16 август 2026 г.

Кметът на Москва Собянин твърди, че от снощи насам към Московския регион са летели 600 дрона, от които 201 дрона са били унищожени в пределите на региона.

Пресслужбата на маркетплейса потвърди атаката срещу негов логистичен обект в Коледино, довела до силен пожар. От компанията твърдят, че служителите са били евакуирани предварително, логистичните вериги са реорганизирани, а приемането на доставки и изпращането на поръчки се извършват от други обекти.

През последния месец сортировъчният център в Коледино е бил атакуван три пъти.

От събота вечерта руската противовъздушна отбрана е свалила 828 безпилотни летателни апарата над 16 региона на Русия, Крим, Черно и Азовско море, се посочва в сводката на руското Министерство на отбраната. По данни на губернатора на Московска област Андрей Воробьов през нощта над Подмосковието са били свалени 187 дрона - в Домодедово, Подолск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломна, Кашира и Егориевск.

В Подмосковието, след падането на дрон върху частна къща в Раменския район, е загинал 83-годишен мъж, съобщи Воробьов. По думите му още трима души са били ранени в Подолск. Собянин съобщи за още трима пострадали в района на Московския околовръстен път.

Всичките 10 най-големи склада на компанията, според анализ на „Агентство“, вече са били атакувани с дронове от началото на украинските удари по инфраструктурата на маркетплейса. Седем от тях са преустановили работа и все още не са я възобновили. Освен складовете в Електростал и Подолск, това са комплексите в: Нова Усман, Воронежка област (156 хил. кв. м) - не работи след атаката на 11 август; Красни Бор, Ленинградска област (154 хил. кв. м) - преустановил работа след атаката на 4 август; Алексин, Тулска област (150 хил. кв. м) - не работи след атаката на 5 август; селище Новосемейкино, Самарска област (128 хил. кв. м) - не работи след атаката на 2 август; Собински район, Владимирска област (119 хил. кв. м) - не работи след атаката на 3 август. Складовете в Екатеринбург (157 хил. кв. м), Татарстан (150 хил. кв. м) и Тамбовска област (108 хил. кв. м) също са били подложени на атаки, но според изявления на пресслужбата на RWB продължават да работят. Така от общо 1,6 млн. кв. м площ на десетте най-големи склада на Wildberries вече са извадени от експлоатация над 1,2 млн. кв. м - повече от 74%.

В резултат на ударите по Ростовска област са загинали петима души, става ясно от съобщенията на губернатора Юрий Слюсар. Един човек е загинал, а девет са били ранени, след като дрон е паднал върху автобус в Белгородска област, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев.