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Украйна уби предател в Севастопол

13 Авг. 2026Обновена
Роберт Шагеев
Роберт Шагеев

Бомба уби в Севастопол бившия командир на единствената украинска подводница „Запорожие“ Роберт Шагеев. През 2014 г. той премина на страната на окупаторите и стана командир на руска подводница Б-262, която изстрелваше ракети "Калибър" по Киев. 

Бомбата е била поставена в кошче за боклук до жилищен блок. Местните медии пишат, че преди експлозията до жилищния блок е стояла жена с раница, която е следяла жертвата си.

Руските групи в социалните мрежи подчертават, че взрива по всичко прилича на „поредната диверсия на украинските специални служби по стандартен сценарий“.

Това е поредната успешна ликвидация на престъпник, пишат украинските медии. 

По-късно руската служба за сигурност съобщи, че за атентата е задържана жена. 

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Ключови думи:

Роберт Шагеев, Севастопол

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