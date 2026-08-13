Украйна уби предател в Севастопол

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Бомба уби в Севастопол бившия командир на единствената украинска подводница „Запорожие“ Роберт Шагеев. През 2014 г. той премина на страната на окупаторите и стана командир на руска подводница Б-262, която изстрелваше ракети "Калибър" по Киев.

Бомбата е била поставена в кошче за боклук до жилищен блок. Местните медии пишат, че преди експлозията до жилищния блок е стояла жена с раница, която е следяла жертвата си.

Руските групи в социалните мрежи подчертават, че взрива по всичко прилича на „поредната диверсия на украинските специални служби по стандартен сценарий“.

Това е поредната успешна ликвидация на престъпник, пишат украинските медии.

По-късно руската служба за сигурност съобщи, че за атентата е задържана жена.