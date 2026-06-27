Може да се зарежда само до 20 л бензин

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че от 27 юни в града ще бъде възобновена продажбата на бензин чрез QR кодове. В своя канал в Telegram той съобщи, че кодовете са пратени в 22:35 ч. на 26 юни, а използвани – между 09:00 и 21:00 ч. на 27 юни.

Ограниченията обаче остават в сила: не повече от 20 литра за един автомобил, като зареждането в туби е забранено. Развожаев уточни още, че QR кодът ще бъде обвързан с конкретен автомобил и с конкретен вид гориво.

На 26 юни назначените от Русия „власти“ на Крим и Севастопол въведоха на полуострова извънредно положение. Както обясни назначеният от Москва „ръководител“ на Крим Сергей Аксьонов, решението е взето, за да се осигури възможност за бързо решаване на задачи, свързани с жизненото осигуряване на населението.

Развожаев допълни, че ситуацията с електроснабдяването остава сложна. В рамките на извънредното положение властите получават правото да ограничават придвижването, да преустановяват дейността на предприятия и да извършват принудителна евакуация.