Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Севастопол обещаха да възобновят
продажбата на гориво с талони

27 Юни 2026
Може да се зарежда само до 20 л бензин
Може да се зарежда само до 20 л бензин

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че от 27 юни в града ще бъде възобновена продажбата на бензин чрез QR кодове. В своя канал в Telegram той съобщи, че кодовете са пратени в 22:35 ч. на 26 юни, а използвани – между 09:00 и 21:00 ч. на 27 юни.

Ограниченията обаче остават в сила: не повече от 20 литра за един автомобил, като зареждането в туби е забранено. Развожаев уточни още, че QR кодът ще бъде обвързан с конкретен автомобил и с конкретен вид гориво.

На 26 юни назначените от Русия „власти“ на Крим и Севастопол въведоха на полуострова извънредно положение. Както обясни назначеният от Москва „ръководител“ на Крим Сергей Аксьонов, решението е взето, за да се осигури възможност за бързо решаване на задачи, свързани с жизненото осигуряване на населението.

Развожаев допълни, че ситуацията с електроснабдяването остава сложна. В рамките на извънредното положение властите получават правото да ограничават придвижването, да преустановяват дейността на предприятия и да извършват принудителна евакуация.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Севастопол

Още новини по темата

В Крим е въведено извънредно положение
26 Юни 2026

Севастопол: Живеем под обсада!
25 Юни 2026

Украинските дронове парализираха Крим
01 Юни 2026

Украйна обяви, че е потопила руска подводница
04 Авг. 2024

Мащабна украинска атака събуди Севастопол
24 Март 2024

Украйна пак удари руски военни кораби в Севастопол
13 Окт. 2023

Руския изтегли всички подводници и кораби от Севастопол
04 Окт. 2023

Украински дронове атакуваха Севастопол
16 Юли 2023

10 цистерни с петрол изгоряха в Севастопол след руската атака в Уман
29 Апр. 2023

Дронове атакуваха Севастопол
24 Апр. 2023

И Севастопол бе атакуван с украински дронове
22 Март 2023

Руски военни кораби в Крим са поразени от атака с дронове
29 Окт. 2022

Украински дрон отново стигна до Севастопол
22 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса