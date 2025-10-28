Медия без
Украински дронове пак тестваха отбраната на Москва

Руското военно министерство обяви, че са били свалени 14 безпилотни апарата над столицата и в Калужска област

Днес, 10:16

Украйна е атакувала с дронове руската столица Москва за втора поредна нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявления от днес на Министерството на отбраната на Русия и на московския кмет Сергей Собянин.

Министерството на отбраната обяви, че неговата противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 17 украински дрона, включително един, летящ над Москва, и 13 над Калужска област, която граничи с Подмосковието, предава БТА. 

Кметът Собянин написа в приложението "Телеграм", че на мястото, където е паднал дронът, има екипи на службите за извънредни ситуации.

Ден по-рано Русия обяви, че е свалила други 34 дрона, насочени към Москва. 
 

На този етап няма информация за жертви и щети. Кремъл рядко дава информация за пораженията от украинските нападения дълбоко на руска територията си - освен ако не са засегнати граждански обекти или не са пострадали мирни жители, отбелязва Ройтерс.

Три дрона са били унищожени от руската ПВО в Брянска област, която е гранична с Украйна, допълва руското Министерство на отбраната. А губернаторът на областта Александър Богомаз съобщи в "Телеграм", че един човек е пострадал и е настанен в болница.

 

