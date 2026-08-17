В Русия избухнаха нови битки за бензин

Кратко се оказа облекчението с бензина в Русия. Острият недостиг и огромните опашки се върнаха само две седмици, след като властите се похвалиха със стабилизиране на ситуацията. В поне десет региона отново бяха въведени или бяха ожесточени ограниченията в продажбата на гориво. Това е резултат от подновените удари на украинските дронове по руски рафинерии.

Волгоград при Путине.

27й год правления.

Битва за бензин. pic.twitter.com/JeFWB8rQJF — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 15 август 2026 г.

В Калужка област от 15 август въведоха продажба на бензин по номер на автомобила - на четни дати зареждат автомобили, чийто номера започват с 0, 2, 4, 6 или 8, а по нечетни — с 1, 3, 5, 7 или 9. Забранено е пълненето в туби, а бензиностанциите удължиха лимитите. "Обстановката се усложни, а на бензиностанциите отново се извиха опашки. Трябват мерки за стабилизиране на ситуацията, каза губернаторът Владислав Шапша, който преди две седмици рапортува, че напрежението е отминало , а бензин и дизел има на 93% от бензиностанциите.

The line at one of the gas stations in Moscow right now.



​Operator reports that the queue stretches all the way from one bus stop to the next.



It will get worse 👀 pic.twitter.com/42jkYXc3iu — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) 14 август 2026 г.

В Липецка област системата за четни и нечетни номера беше отменена в края на юли, а върната на 13 август на бензиностанциите на "Газпром", "Лукойл", "Роснефт" и Teboil, заедно с лимита от 30 литра на автомобил. Губернаторът Игор Артамонов призна, че подобрение в близките седмици не се очаква и призова жителите да съкратят пътуванията и да пълнят резорвоарите.

В Оренбургска област ограниченията се въвеждат за първи път - от 12 август всички автомобили зареждат също на четни-нечетни номера, като се отпуска до 30 литра бензин и 60 литра дизел. Губернаторът Евгений Солнцев обясни това със спирането на нефтопреработвателния завод в Орск и нуждата да се запази снабдяването на спешните служби и обществения транспорт. "Ситуацията е сложна. Поразяващи елементи засегнаха ключова инфраструктура, която в момента не може да бъде възстановена. Оборудването е вносно и заради санкциите ремонтът може да се проточи до 6 месеца," написа той в Телеграм. "Орскнефтеоргсинтез" спря работа на 11 август след удар на украински дрон.

В Астраханска, Волгоградска, Иркустка области също въведоха лимит до 40 литра на автомобил. В окупирания Крим бензин е почти невъзможно да се намери, въпреки всички ограничения. Огромни опашки се извиха и в Москва и Московска област.

Трасса М-4, Ростовская область. Очереди на заправках — как в нулевые за дефицитом. Но вы не верьте своим глазам, верьте Скабеевой: она ж четко сказала, что с топливом всё отлично. pic.twitter.com/qNxU3s7qKS — Политик по приколу (@NaSutkiOdessa) 16 август 2026 г.

Руското правителство се опитва да овладее ситуацията - забрани експорта на гориво до 31 януари 2027 г., затегна контрола върху дизела и разреши продажбата на бензин стандарт "Евро-2", който бе забранен. Започна и внос на горива от чужбина. На 5 август Русия получи първата партида бензин от Индия - около 42 хиляди тона от завода Nayara Energy, акционер където е "Роснефт". Според "Инфотэк" обаче индийският и мароканският бензин, доставен с танкери, не е разтоварен в Мурманск, защото петролните компании и регулаторите не могат да се разберат за цената, на която той ще се продава на вътрешния пазар. Заради сложната логистика вносителите настояват да продават по 150 000 рубли на тон, докато регулаторите настояват за продажба по вътрешни цени, което би довело до огромни загуби за компаниите.

Large queues of people carrying fuel canisters have formed at gas stations across Sochi.



Russia’s Krasnodar Krai appears to be among the regions hit hardest by the new wave of the fuel crisis, with the situation continuing to worsen day by day. https://t.co/Y8ARNsDTUe pic.twitter.com/JjuWxEY2hk — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 12 август 2026 г.

Кризата с горивата в Русия започна да се изостря от май 2026 г., когато Украйна започна систематични удари по нефтопреработвателните заводи, което доведе до недостиг на бензин и дизел. Първо ограниченията засегнаха Крим и Севастопол, където през юли цените скочиха над 200 рубли за литър. Към края на юли от строй бяха изведени над 30% от нефтопреработвателните мощности на страната, написа Financial Times. Производството на нефтопродукти през юли падна с 21,8% на годишна база.