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Вучич си тръгна и се сравни с Радев

Сръбският президент иска да стане премиер

27 Септ. 2026Обновена
БГНЕС

Президентът на Сърбия Александър Вучич даде снощи прощален коктейл за членовете на правителството и тази вечер напусна президентския пост. 

На 9 септември 2026 г. президентът Александър Вучич разпусна Народната скупщина (парламента) и официално насрочи извънредни парламентарни избори за 25 октомври.

Така сръбският президент върви по стъпките на Румен Радев - сега Вучич се надява да заеме премиерския пост след предстоящите избори. Технически, от президентския му мандат остават повече от 6 месеца.

В интервю за CNN той бе попитан дали иска да стане премиер след края на президентския си мандат, като журналистът го сравни с руския президент Владимир Путин, Вучич отговори, че има и други подобни случаи. „Това направи Румен Радев в държава членка на Европейския съюз преди три месеца, но вие не го споменахте“, заяви Вучич, визирайки настоящия български премиер Радев.

Вучич бе поставен под натиск през последните месеци от непрекъснати протести обаче от рухването на козирката на гарата в Нови Сад. Протести имаше и вчера. В Крагуевац се събраха хиляди. 

Вучич обяви днес, че ще вземе решение за помилване и амнистия на определени лица във връзка със събитията от последната година и половина, като в този контекст той спомена и „Групата от Нови Сад“, както и студентката Мила Паич. Паич, студентка от Философския факултет в Нови Сад и младежка активистка, бе обвинена от властите в Сърбия за действия, свързани с протестите, включително и в опит за нарушаване на конституционния ред. Тя напусна страната през пролетта на 2025 г. и оттогава живее в чужбина, като срещу нея и част от групата бяха издадени заповеди за издирване.

В последната си реч Вучич си постави цел - Сърбия да изпревари България, Румъния и Словакия по стандарт на живота. Той се похвали, че Сърбия е изпреварила Черна Гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония. „Днес влизаме в по-висока лига. Започваме да се състезаваме със Словакия, България и Румъния. И това трябва да бъде следващата ни цел", каза Вучич.

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