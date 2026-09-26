Русия и Германия разговаряха за първи път от 2022 г.

За първи път от януари 2022 г. официални представители на Русия и Германия преговаряха. Външните министри на двете страни Сергей Лавров и Йохан Вадефул се срещнаха в рамките на Общото събрание на ООН по инициатива на германската страна и разговаряха около 20 минути. Домакин на срещата е бил Лавров.
"От срещата с министъра на външните работи на Германия не се получи нищо ново", заяви по-късно Сергей Лавров.
Отношенията между Москва и Берлин се влошиха рязко след обвиненията на Германия за съпричастност на Русия към диверсии с безпилотни летателни апарати.
През септември бяха открити отломки от дрон близо до военната авиобаза на Бундесвера във Вунсторф, а през август дронове с експлозив бяха намерени в близост до украински военно-транспортен самолет в Лайпциг.
След тези събития Германия обяви закриването на руското консулство в Бон и на Руския дом в Берлин. Москва отговори със закриване на германското консулство в Санкт Петербург и на представителствата на Гьоте-институт.
Lavrov meets with German foreign minister for the first time since January 2022— NEXTA (@nexta_tv) 26 септември 2026 г.
The talks took place at the initiative of the German side and lasted about 20 minutes.
No details about the meeting have been disclosed.
Relations between Moscow and Berlin deteriorated sharply… pic.twitter.com/qVdLRR3WL9