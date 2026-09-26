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Русия и Германия разговаряха за първи път от 2022 г.

Днес, 18:51
Лавров и Вадефул разговаряха по инициатива на германската страна.
Лавров и Вадефул разговаряха по инициатива на германската страна.

За първи път от януари 2022 г. официални представители на Русия и Германия преговаряха. Външните министри на двете страни Сергей Лавров и Йохан Вадефул се срещнаха в рамките на Общото събрание на ООН по инициатива на германската страна и разговаряха около 20 минути. Домакин на срещата е бил Лавров.

"От срещата с министъра на външните работи на Германия не се получи нищо ново", заяви по-късно Сергей Лавров.

Отношенията между Москва и Берлин се влошиха рязко след обвиненията на Германия за съпричастност на Русия към диверсии с безпилотни летателни апарати.

През септември бяха открити отломки от дрон близо до военната авиобаза на Бундесвера във Вунсторф, а през август дронове с експлозив бяха намерени в близост до украински военно-транспортен самолет в Лайпциг.

След тези събития Германия обяви закриването на руското консулство в Бон и на Руския дом в Берлин. Москва отговори със закриване на германското консулство в Санкт Петербург и на представителствата на Гьоте-институт.

 

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Ключови думи:

Германия, Русия, Сергей Лавров

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