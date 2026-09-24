Евакуираха 9 университета в Москва заради бомбени заплахи

Многобройни анонимни съобщения за заложени взривни устройства доведе до масова евакуация на учебни заведения в Москва и редица други руски региони, съобщават местни медии и Telegram канали.

В руската столица са били евакуирани студентите и персоналът на най-малко 9 висши училища. Сред засегнатите са Руският институт за театрално изкуство (ГИТИС), Руският химико-технологичен университет „Д. И. Менделеев“, Държавният университет по просвета, Московският държавен университет по спорт и туризъм (МГУСиТ), Руският държавен университет „А. Н. Косигин“, Московският международен университет, Руската академия за външна търговия (ВАВТ), Институтът за кино и телевизия (ГИТР), както и Московският технически университет (МТУСИ).

По предварителни данни причина за извънредните мерки са получени по електронна поща анонимни заплахи за поставени бомби, които след извършените проверки от специализираните служби се оказват фалшиви.

Сигнали за подобни заплахи и последващи евакуации са регистрирани и извън столицата. В Курган е бил евакуиран Базовият медицински колеж, а в Киров учениците от поне четири училища (№ 22, 51, 48 и 53) са били изведени от сградите.

Вълната от фалшиви сигнали за заложени бомби засегна и окупираните от Русия украински територии. В Донецк спешно са били евакуирани студентите и преподавателите от Донбаската национална академия по строителство и архитектура (ДонНАСА) и Донбаския национален технически университет (ДонНТУ), както и възпитаниците на две местни училища. Според информация на Telegram канала ASTRA това е втори пореден ден, в който в тези висши училища се провеждат проверки заради заплахи за сигурността.