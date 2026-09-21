В Русия приключи тридневното гласуване на изборите за Държавната дума, за ръководители на региони и за регионални парламенти.

По предварителни данни в Държавната дума влизат същите пет партии. След обработването на 45,08% от протоколите „Единна Русия“ получава 57,67% от гласовете по партийните листи. Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) получава 13,81%, Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) -8,88%, „Нови хора“ - 7,87%, а „Справедлива Русия“ - 5,18%.

Кандидатите на „Единна Русия“ вече водят в 200 едномандатни избирателни района. Заедно с приблизително 138–139 мандата от партийните листи това може да осигури на партията около 338–339 места - значително повече от необходимите 300 за конституционно мнозинство.

Избирателната активност е 56,66%. Това е повече, отколкото на изборите за Държавната дума през 2021 г. Активността при федералното дистанционно електронно гласуване достига 90,87%.

В Москва кандидатите на „Единна Русия“ водят във всичките 16 едномандатни района. В последния ден от гласуването в избирателните секции в продължение на няколко часа не са били издавани хартиени бюлетини заради технически срив, което е довело до големи опашки.

На преките избори за ръководители на осем региона водят всички действащи ръководители или временно изпълняващи длъжността. Рамзан Кадиров получава 99,6% от гласовете. Най-нисък резултат има временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев.

По предварителни данни „Яблоко“ преминава изборния праг за Новгородската областна дума с 5,02% след обработването на 50,92% от бюлетините. Засега партията няма нито един избран кандидат в едномандатен район. „Нови хора“ може да заеме второ място на изборите за парламенти в поне два региона - Московска и Калининградска област.

Защо на Кремъл му бе нужен този резултат. В навечерието на гласуването самият Владимир Путин на практика предложи изборите да бъдат възприемани като демонстрация на обществената подкрепа за армията. Той заяви, че изборът на руснаците трябва „още веднъж да покаже, че зад нашите войници стоят милиони хора“, и определи участието в гласуването като принос за укрепването на страната.

Сега „Държавната дума ще бъде сериозно подсилена от хора, воювали на фронта“, заяви снощи в ефира на „Россия 1“ един от лидерите на федералната листа на „Единна Русия“, военният кореспондент Евгений Поддубни. Следващите федерални избори в Русия ще се проведат през март 2030 г.