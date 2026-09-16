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Фон дер Лайен обяви инициатива, в която България е ключова

Готви се т.нар. Среден коридор, който ще свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар

16 Септ. 2026Обновена
Урсула фон дер Лайен
EPA/BGNES
Урсула фон дер Лайен

Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч "За състоянието на Съюза" в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, съобщи БНР.

С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от френската революция Урсула фон Дер Лайен започна своята реч за състоянието на Съюза.

"Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена", цитира английския класик председателката на ЕК и отбеляза, че именно това е най-точното описание на света, в който живеем днес.

Фон дер Лайен обобщи, че живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности, през която минават всички държави, скоростта на промените е невероятна, а предизвикателствата изключителни.

Урсула фон дер Лайен очаквано засегна темите - отбрана, хибридни атаки, бюджет, климат, изкуствен интелект, а като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да проправи собствен път, тя отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива и че Европа се превърна в най-голямата търговска сила на планетата, като е преобразила промишлеността си, промишлената си политика и уникалния си асоциален модел.

Фон дер Лайен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава. Отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%.

Това е Европа, в която държавите се подкрепят взаимно, заяви председателката на ЕК, и допълни, че "заставаме до Украйна в борбата ѝ за бъдеще и за нашата свобода", като отбеляза, че агресивната война срещу Украйна продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, като визира случаите с инциденти с дронове.

В своята реч Фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар – т.нар. Среден коридор. Въпросната инициатива Global Gateway цели мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, като целта е да бъдат утроени търговските потоци и драстично да бъде съкратено времето за транзита на товари до 2030 година. По този повод Урсула фон дер Лайен обяви, че ще бъде организирана Среща на върха за регионалната свързаност, съвместно с министър-председателя на България.

"Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 г., посочи Фон дер Лайен. В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома", добави тя. 

Фон дер Лайен отбеляза, че тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. "Сега имаме сключени търговски споразумения с повече от 80 държави - повече от всеки друг в света. А бизнесът ни иска още", каза тя. 

В речта си за състоянието на Европейския съюз председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви създаването на нов европейски инструмент за стратегически спомагателни способности, който ще бъде напълно съгласуван с НАТО. 

"Защото само силният и надежден европейски отбранителен потенциал ще гарантира нашата сигурност. И нека никой не се съмнява в това: Европа ще защитава всеки един квадратен метър от своята територия", заяви Фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург. 

Това стана след като тя отбеляза рязкото увеличаване на разходите за отбрана, довело до рекордни равнища на инвестиции в способностите и силите на ЕС, като подчерта, че сега повече от всякога изразходваните средства остават в европейската икономика. 

"Войната в Украйна ни показа колко важни са стратегическите спомагателни способности. Това са критичните средства за подкрепа и мултипликатори на сила, на които разчита всяка надеждна защита. От противовъздушната и противоракетната отбрана до стратегическия транспорт и зареждането във въздуха. От космоса до киберпространството", заяви Фон дер Лайен, като допълни, че подобни системи са от съществено значение и ЕС се нуждае от повече такива

"Само заедно Европа разполага с необходимия мащаб, за да осъществи това", подчерта тя. 

 

Канада

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. 

„В този нов свят трябва спешно да преосмислим партньорствата си и да изграждаме глобални коалиции в името на нашата устойчивост и демокрация. Бих искала заедно с вас да отворим вратата за Канада, за да стане тя първият асоцииран член на Европейския съюз“, заяви фон дер Лайен, обръщайки се към канадския министър-председател Марк Карни, който присъстваше на речта.

Предложението на председателя на Европейската комисия беше посрещнато с бурни аплодисменти, отбелязва The Guardian.

„Това партньорство не е насочено срещу някого, а е в името на общата ни сила“, добави фон дер Лайен.

Тя предложи също така да бъде разширено сътрудничеството между ЕС и Канада в областта на промишлеността, технологиите, отбраната и енергетиката, като посочи Арктика като един от възможните региони за съвместна работа.

Към момента в ЕС не съществува статут на асоцииран член. Става дума за създаването на нова форма на партньорство, която би позволила на Канада да се интегрира по-тясно с Европейския съюз, без да става негов пълноправен член.

През май Германия предложи въвеждането на подобен статут за Украйна като стъпка по пътя към пълноправно членство, но идеята не получи подкрепа.

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Урсула фон дер Лайен, Среден коридор

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