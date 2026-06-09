ЕС забранява достъпа на всички руски военни

Всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на военната инвазия в Украйна, да получи забрана за достъп до територията на Европейския съюз. Това е едно от предложенията на Европейската комисия за разширяване на санкциите срещу страната агресор.
Те бяха представени днес от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, като списъкът предвижда още: забрана за обслужване на кораби от т. нар. руски сенчест флот; налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опитите за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол; забрана за продажба на Русия на кораби за пренос на втечнен газ.
ЕК предлага също 30 руски банки, както и финансови дружества в други страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат добавени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са още ограничения за продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.
"Почти всекидневно се будим с новини за руски безразборен обстрел на украинските градове, както и за дронове, навлезли в европейското въздушно пространство. Въпреки че някои определят инцидентите с дронове в Румъния като задълбочаване на войната, според нея това е провал. Четири години след началото на войната Русия определено се провали в опита да подчини Украйна", каза Фон дер Лайен, цитирана от БТА.
Според председателя на ЕК цената, която руснаците плащат всеки ден за войната, постоянно расте, а качеството на живота им се влошава - инфлацията в Русия е близо 6%, лихвите са 14,5%, данъците растат. "Това е истинската цена на войната на Путин за руските граждани", каза още германката.
По думите ѝ в най-скоро време ще започне фактическият процес по присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС.
"Възхищавам се на решимостта на украинците да станат част от Европейския съюз. Те правят реформи, докато въздушните удари срещу тях не спират. Те напредват и е време да използваме историческата възможност. В следващите дни предстои отварянето на първите преговорни глави за Украйна и Молдова, свързани с присъединяването им към ЕС", каза Фон дер Лайен.