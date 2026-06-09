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ЕС забранява достъпа на всички руски военни

Това е част от предложенията на ЕК за разширяване на санкциите срещу агресора в Украйна

09 Юни 2026
"Възхищавам се на решимостта на украинците да станат част от Европейския съюз. Те правят реформи, докато въздушните удари срещу тях не спират", заяви днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.
ЕПА/БГНЕС
"Възхищавам се на решимостта на украинците да станат част от Европейския съюз. Те правят реформи, докато въздушните удари срещу тях не спират", заяви днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на военната инвазия в Украйна, да получи забрана за достъп до територията на Европейския съюз. Това е едно от предложенията на Европейската комисия за разширяване на санкциите срещу страната агресор.

Те бяха представени днес от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, като списъкът предвижда още: забрана за обслужване на кораби от т. нар. руски сенчест флот; налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опитите за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол; забрана за продажба на Русия на кораби за пренос на втечнен газ.

ЕК предлага също 30 руски банки, както и финансови дружества в други страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат добавени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са още ограничения за продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.

"Почти всекидневно се будим с новини за руски безразборен обстрел на украинските градове, както и за дронове, навлезли в европейското въздушно пространство. Въпреки че някои определят инцидентите с дронове в Румъния като задълбочаване на войната, според нея това е провал. Четири години след началото на войната Русия определено се провали в опита да подчини Украйна", каза Фон дер Лайен, цитирана от БТА.

Според председателя на ЕК цената, която руснаците плащат всеки ден за войната, постоянно расте, а качеството на живота им се влошава - инфлацията в Русия е близо 6%, лихвите са 14,5%, данъците растат. "Това е истинската цена на войната на Путин за руските граждани", каза още германката.

По думите ѝ в най-скоро време ще започне фактическият процес по присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС.

"Възхищавам се на решимостта на украинците да станат част от Европейския съюз. Те правят реформи, докато въздушните удари срещу тях не спират. Те напредват и е време да използваме историческата възможност. В следващите дни предстои отварянето на първите преговорни глави за Украйна и Молдова, свързани с присъединяването им към ЕС", каза Фон дер Лайен.

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