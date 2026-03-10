Медия без
ЕС се връща към атомната енергия

Днес, 15:43
EPA/BGNES

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европа вече ще бъде световен лидер в ядрената енергетика. ЕС планира да стане да стане такъв до 30-те години на века, а отказа от АЕЦ фон дер Лайен нарече "голяма грешка".

Фон дер Лайен отбеляза, че през 1990 г. ЕС е разчитал на ядрената енергия за една трета от електричеството си, докато сега делът ѝ е близо до 15%. Това намаляване на дела на ядрената енергетика беше съзнателен избор. И като погледнем назад, можем да кажем, че за Европа беше стратегическа грешка да се откаже от надежден и достъпен източник на енергия с ниски емисии“, каза фон дер Лайен в реч на среща на върха за ядрената енергия в Париж. България е представлявана от служебния премиер Андрей Гюров, който беше посрещнат във френската столица от премиера Макрон.

"Виждаме глобално възраждане на ядрената енергия. И Европа иска да бъде част от него", заяви фон дер Лайен, като обяви 200 млн. евро гаранция от ЕС за стимулиране на инвестиции в разработването на малки модулни реактори. Средствата ще дойдат от Системата за търговия с емисии на ЕС. "Искаме тази нова технология да бъде оперативна в началото на 30-те години", каза председателят на Европейската комисия.

---
Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрената енергетика

Повече от половин век държавата използва по сигурен начин ядрена енергия. И ние ще удвоим капацитета на ядрената енергия до следващите 15 години, до 2037 година“ – това каза пред журналисти в Париж служебният премиер Андрей Гюров след Втората среща на върха по ядрената енергия.

---
Германия няма да се връща към АЕЦ

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че счита за прибързано отказването на Германия от атомната енергетика, съобщи във вторник германският портал NiUS. „Това решение е необратимо. Съжалявам за него“, цитира порталът думите на Мерц.

Според Мерц, той лично споделя мнението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за важната роля на ядрената енергетика. Въпреки това, уточни канцлерът, за Германия това няма принципно значение, тъй като по-рано правителството взе решение да се откаже от АЕЦ.

