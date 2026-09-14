В Украйна избухна война между прокуратурата и антикорупционното бюро

Генералният прокурор в оставка на Украйна Руслан Кравченко обвини директора на националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) Семен Кривонос в подправяне на официални документи с цел получаване на неправомерна изгода в особено големи размери. Това съобщи той във видео, публикувано в неговия Телеграм канал и препостнато от генералната прокуратура. Той също така призова Кривонос и ръководителя на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) Олександър Клименко да подадат оставка.

"Опирайки се на събраните доказателства, подписах подозрение срещу директора на НАБУ Семен Кривонос. Уверен съм в своите материали и мога да ги публикувам", казва Кравченко. "Второто подозрение касае близка до ръководителя на САП особа, която осъществява влияние върху съдии от Върховния антикорупционен съд, както и съдейства за избягване на мобилизацията. Именно това криминално производство стана поводът и е истинската причина за нощния щурм на офиса на главния прокурор", добави той. И уточни, че преди тези решения "политически бяха стопирани от президента".

Украинският президент Володимир Зеленски реагира светкавично на видеото. "Този главен прокурор има само един път - уволнение! Моля Радата веднага да подкрепи неговото уволнение", написа той в Телеграм канала си.

Кравченко подаде оставка на 4 септември заради скандала с мошеническите кол-центрове "Картаген", но Радата още не му я гласувала и затова той е и.д. генерален прокурор. Веднага след записването на видеообръщението Кравченко е напуснал Украйна.

НАБУ и САП отричат всички обвинения на Кравченко и смятат акцията за "продължение на системната атака срещу независимите антикорупционни органи", която започна миналото лято. Тогава с промяна в закона бе направен опит антикорупционните органи да бъдат подчинени на изпълнителната власт, но след протести и силен натиск от европейските страни Зеленски оттегли закона.

Миналата седмица НАБУ и САП разбиха схема за мошенически кол центрове, в която хора от генералната прокуратурата за покровителствали. Според следователите сътрудникът от офиса на генералния прокурор Сергей Коприва ("Канцлер" в публикуваните записи) в средата на миналата година е създал и е оглавил престъпна групировка от свои колеги и свои приближени.

Сергей Коприва

Бил е организиран механизъм за получаване на подкупи от кол-центрове и други мошенически структури, които са се представяли за банки и инвестиционни фондове. ОПГ е действала не само в Украйна, но и в страни от ЕС. Бяха представени данни за милиони на сметките на заподозрените, множество закупени имоти, бижута и друго ценно движимо имущество.

Намерените пари при обиските

Бяха публикувани и записи от подслушване. Според НАБУ ръководител на групата е Коприва, а в нея участват още Елизавета Ивахненко ("Муза"), шофьорът на Коприва (“Камрад”), помощникът на Коприва (“Флеш”) и други. Те са се срещали редовно с хора, които са били обявени за национално и международно издирване за киберпрестъпност. В разговорите се споменава "шефа" и "Андреевич". Генералният прокурор на Украйна се казва Руслан Андреевич Кравченко.

Веднага след публикуването на разговорите и проведените обиски в генералната прокуратура Кравченко подаде оставка след дълъг разговор със Зеленски. Той обаче категорично отрича да е получавал пари от кол-центровете или да е участвал в пране на пари от подкупи.

Украинският съд остави в ареста Коприва и Ивахненко. "Музата" привлече особено вниманието на медиите, тъй като на 22 г. е успяла да измине пътя от студентка по право до зам. декан на факултета по киберсигурност и информационни технологии на Одеската юридическа академия.