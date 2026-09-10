Тръмп обеща по 5000 долара на всеки американец

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да изплати на всеки пълнолетен американски гражданин по 5000 долара, ако републиканците запазят контрола си над Камарата на представителите и Сената след предстоящите през ноември междинни избори.

Тръмп направи това изявление по време на реч на конгреса на Републиканската партия в Далас, щата Тексас.

„Ако републиканците запазят Камарата на представителите и Сената на САЩ, благодарение на нашия невероятен икономически успех… ще изплатя на всеки пълнолетен гражданин на Съединените американски щати дивидент в размер на 5000 долара“, заяви президентът.

Той обясни, че това ще бъде „подобно на начина, по който успешните компании изплащат дивиденти на инвеститорите“. „Не искаме да заминавате за Канада“, каза той.

„Единственото ограничение е, че дивидентите трябва да бъдат изхарчени в САЩ“, добави Тръмп.

Както отбелязва кореспондентът на Би Би Си на конгреса на републиканците, американският президент вероятно за първи път в историята обещава подобни плащания на американците в контекста на предизборна кампания за привличане на гласове.

Освен това остава неясно кой точно ще предостави тези средства, как американското правителство ще следи за начина, по който те ще бъдат изразходвани, както и дали подобни плащания изобщо са законни.

Тръмп често лансира изключително необичайни идеи по време на митинги, за да привлече внимание, допълва кореспондентът.

През 2025 г. пълнолетното население на САЩ е било около 267 милиона души. Това означава, че за изплащането на „дивидентите на Тръмп“ от 5000 долара на всеки би била необходима сумата от 1,34 трилиона долара (макар че не всички жители на страната са нейни граждани).

В момента Демократическата партия води в повечето проучвания на общественото мнение и има сериозни шансове да получи контрол над Камарата на представителите и дори над Сената.

По време на речта си в Тексас Тръмп заяви, че загуба на Републиканската партия през ноември ще означава, че американците „ще загубят границите си, ще загубят намаляването на данъците и ще загубят сигурността си“. „Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия“, заяви Тръмп. „Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред“, добави той

„Отново ви очаква истински ад, както само преди две години“, добави президентът на САЩ.

По думите му САЩ са били „посмешище за целия свят“, но сега вече никой не им се смее.

Американският президент също така каза, че САЩ може да нанесат удар по иранската планина Кух-е Коланг и призовава Техеран да прояви предпазливост.

„Забелязваме известна активност в (планината) Кирка. Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно“, заяви Тръмп.

САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

Тръмп заплашва да нанесе удари по планината поне от средата на юли.

Повишението на цените на петрола и бензина вследствие на американско-израелската война срещу Иран, която започна през февруари, се превърна в основен проблем за Тръмп и Републиканската партия в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

Републиканците получиха и неочаквана подкрепа. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи в конгреса чрез видеообръщение.

„Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма“, заяви той.

Фетерман, който е в конфликт с ръководството на партията си, спомена стоманодобивната промишленост в своя щат и обеща да работи „заедно с президента Тръмп“.

Стените на баскетболната зала, където се провежда събитието, бяха покрити с плакати с лика на Тръмп, дори и в асансьорите. Мнозина от присъстващите носеха каубойски шапки и ботуши, а навсякъде се виждаха и шапки с надпис „Да направим Америка отново велика“, както и американски знамена.