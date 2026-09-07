Тръмп предложи ново име и на щата Ню Мексико

Туитър Кадър от клипа, който Донълд Тръмп пусна по повод предложението си за преименуване

Идеята на президента на САЩ Доналд Тръмп за преименуване на различни географски наименования намери неочаквана нова мишена, след като той предложи щатът Ню Мексико да бъде прекръстен на „Нова Америка“.

Предложението му, което беше незабавно отхвърлено от губернатора на щата, идва само дни след като Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио на езеро Америка, в разгара на търговския спор със съседна Канада.

LMAO 🤣 President Trump actually posted a video of him changing New Mexico State to New America



THIS WOULD BE ABSOLUTELY EPIC 🔥 pic.twitter.com/KJrgnlQQAs — MAGA Voice (@MAGAVoice) 7 септември 2026 г.

„Много хора предложиха да променим името на Ню Мексико, един от най-мамещите при избори щати, на НЮ АМЕРИКА. Толкова по-престижно и красиво за хората от този потенциално невероятен щат. Уау, обичам го!!!“, написа Тръмп в социалните мрежи и пусна генериран с ИИ клип, на който той сменя табелата с името на щата.

Белият дом пък публикува изображение, на което върху картата думата „Мексико“ от името на щата е зачертана и заменена с „Америка“.

Някои американски медии съобщиха, че идеята е тръгнала от интернет шега. И изглежда като шега.

Губернаторът на щата Мишел Лухан Гришам обаче заяви съвсем сериозно пред „Фокс Нюз“, че името „не е предмет на дебат – то е наше още отпреди съществуването на Съединените щати“.

„Какво е предмет на дебат? Кой се застъпва за работещите семейства“, каза още тя, твърдейки, че докато президентът „се опитва да разсее американците“, семействата са изправени пред по-високи цени на бензина и хранителните стоки, губят достъп до здравеопазване и се борят да си позволят дом.

„Под ръководството на демократите тук, в Ню Мексико, ние осигуряваме на семействата безплатни грижи за деца и колеж, защитаваме достъпа до здравеопазване и инвестираме в жилища. Докато Белият дом губи време с оцветяване на карти, Нуево Мексико е зает да върши работата.“

Миналата седмица Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „Протока Тръмп“, докато войната с Иран продължава, но няколко часа по-късно намекна, че не е говорил сериозно за този план.

През 2025 г., веднага след завръщането си в Белия дом, Тръмп преименува Мексиканския залив на „Американски залив“, срещу което Мексико категорично протестира.