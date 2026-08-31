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САЩ и Иран се атакуваха за първи път от месец

Доналд Тръмп се похвали с военни успехи с клип с ИИ

Днес, 09:12

Иранската армия заяви, че е атакувала с дронове база в Обединените арабски емирства, в която са разположени американски военни. Атаката е била предприета в отговор на американски удари срещу цели в Ислямската република, предават Франс прес и БТА. 

Това е първата размяна на удари между САЩ и Иран от месец насам.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е взел на прицел зони в базата „Ал Миндах“ в ОАЕ, в която са били разположени американски хеликоптери и военни. Атаката е била извършена с десетки щурмови дронове, пояснява иранската армия в съобщение, излъчено по иранската държавна телевизия.

Иранската армия допълва, че е нанесла удар по военни бази в Йордания в отговор на американските удари по цели в Иран, предаде Ройтерс. Според иранските военни американски бази в Йордания са били използвани за извършването на атаки по иранския остров Ларак, в които загинаха ирански военни и цивилни. В допълнение Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че кораб се е подпалил след като се е блъснал в мина в Ормузкия проток, предадоха световните агенции.

Става дума за супертанкер, който на "своя глава" се е опитал да премине по незаконен маршрут в протока. Там той се е блъснал в две мини и при удара е бил предизвикан огромен пожар, се казва в съобщението, цитирано от иранската агенция ИРНА. Вчера американската армия обяви, че е предприела удари по иранския остров Ларак, като заяви, че е действала така заради „присъствие на ирански сили, които се готвели да изстрелят ракети, заредени с морски мини в Ормузкия проток“.

Преди това пък американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах. Той направи това с публикация в социалните мрежи, придружена от видеоклип, създаден с изкуствен интелект. Тръмп не предостави други доказателства, че иранският енергиен център е подложен на атака. Към момента няма отговор на запитвания за коментар от Белият дом и от Министерството на отбраната на САЩ, както и от иранска страна.

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, Иран

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