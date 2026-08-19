Иран плаши България и Кипър с удари

Върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей назначи представители на твърдолинейното крило на ключови постове в сферата на сигурността и отбраната.

Иран обмисля да нанесе удари по американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, пише "Файненшъл Таймс", позовавайки се на източници, близки до режима в Техеран, предаде БНТ.

Иранските сили са анализирали възможността да атакуват цели в Югоизточна Европа като България, посочват два източника пред изданието. "Файненшъл Таймс" припомня, че миналия месец страната ни одобри използването на авиобаза „Безмер“ от американски самолети за презареждане.

Сред потенциалните цели е и Кипър, където през март британска военновъздушна база беше атакувана с дрон. Според публикацията, властите в Техеран са обсъждали и евентуални атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при нова американска офанзива.

Тези заплахи отразяват все по-твърдата позиция на Иран, където все повече представители на режима възприемат възобновяването на войната не като въпрос дали, а кога ще се случи.

Преговорите за отварянето на Ормузкия проток са в застой, а миналата седмица иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей назначи представители на твърдолинейното крило на ключови постове в сферата на сигурността и отбраната. Вчера Доналд Тръмп заяви, че с Техеран "не се водят и не са планирани никакви разговори или преговори“.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция и други висши ирански военни предупредиха, че при нов пълномащабен конфликт Иран ще разшири обхвата на атаките си извън Близкия изток. Тази нощ Иран отрече да е изстрелвал ракети към ОАЕ.

Миналия месец иранските власти отправиха заплаха към Великобритания заради използването на британски военни бази от САЩ, като заявиха, че „всяка база, използвана за нанасяне на удар срещу иранска територия, ще се смята за легитимна цел“. Анализатори определят иранските заплахи за цели в Европа като реални, но ограничени.

Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски обекти в Южна и Югоизточна Европа, като например ракетите от серията „Шахаб“, но те едва ли биха нанесли щети на по-големи разстояния, посочва Ситхарт Каушал - старши анализатор в мозъчен тръст, базиран в Лондон.

Според запознати източници, ответните действия на Иран ще зависят от ходовете на Вашингтон.

Според един от цитираните източници Техеран подготвя план за по-нататъшно разширяване на конфликта, в случай че Доналд Тръмп изпълни заканите си да атакува иранска инфраструктура. Миналия месец президентът на САЩ заяви, че Вашингтон ще унищожава по един ирански мост или електроцентрала всеки път, когато ислямската република нападне кораб в Ормузкия проток.

Вторият източник, цитиран от "Файненшъл Таймс", посочва, че Иран няма да постави „никакви ограничения“ на своя отговор в случай на агресия от страна на САЩ. „Ако САЩ прекалят, Иран ще се защити на всяка цена, ще излезе извън региона и ще нанесе удари и по Европа“, казва той.

В седмиците след като САЩ и Израел започнаха войната през февруари, Вашингтон обвини Техеран, че е изстрелял множество ракети, нито една от които не е достигнала целта си, към "Диего Гарсия" - съвместна военна база на САЩ и Великобритания в Индийския океан, намираща се на около 4 000 км разстояние.

През март Турция заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е прехванала няколко балистични ракети, изстреляни от Иран. Същия месец британската военновъздушната база в Акротири в Кипър, беше ударена от дрон - според западни официални представители тогава става дума за ирански дрон, изстрелян от регионални проксита, но не и от самия Техеран.

Източниците, цитирани от "Файненшъл Таймс", посочват още, че иранската атака миналия месец срещу американската база в Йордания, при която загинаха трима американски военнослужещи, е била най-прецизната атака с дълъг обсег, която Ислямската република е извършила, и е демонстрирала способността ѝ да поразява цели на по-големи разстояния.

Меморандумът за разбирателство от юни между САЩ и Иран се провали миналия месец, след като Техеран нападна кораби в Ормузкия проток и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на временното споразумение, което доведе до поредица от ответни удари и подновяване на американската блокада над иранските пристанища.

След седмици дипломатически усилия не се стигна до пробив, който да позволи отварянето на стратегическия воден път и възобновяването на преговорите за по-широко споразумение за прекратяване на войната. Доналд Тръмп все по-открито изразява недоволството си от застоя.

Демерджиев: Взели сме всички мерки за "Безмер"

"За Безмер сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация", заяви малко по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той добави, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират: "Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента."

НАТО е готов да защити всички съюзници

“НАТО има готовност да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници”.

Това заяви за БНТ официален представител на НАТО в Брюксел по повод информацията, че Иран обмисля атаки срещу европейски държави.

От НАТО заявяват също така, че Алиансът е силен и ефективен във възпирането и отбраната и това е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана 4 пъти успешно прихвана балистични ракети, насочени от Иран към Турция.

Военният министър: Не се водя от статии, а от доклада на военното разузнаване

Не се водя от статии във вестниците, а се водя от документи, които получавам от нашите служби. Вчера получих документ от Служба „Военно разузнаване”, където ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма, нито пък за обекти, на които са разположени американски самолети или пък други обекти, които са на територията на България. Това увери министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикацията на „Файненшъл Таймс”, че Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България.

По думите на Стоянов министърът на отбраната на Италия също е отговорил, че не би посъветвал „Файненшъл Таймс” да излиза с такива изявления. „Аз бих споделил неговото мнение. Това са мнения, които всяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби, ежедневно при това, следим положението и към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма”, добави министърът на отбраната.

„Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази статия. Промяна в средата за сигурност няма”, заяви министърът.

„Документите, които изготвя Служба „Военно разузнаване” отиват при министър-председателя, при председателя на НС и при президента на републиката, така че те разполагат с документите, с които разполагам и аз”, посочи още той.

Асен Василев нападна Радев, че ни е вкарал във война

Лидерът на ПП Асен Василев напомни дебатите в НС преди месец за американските самолети и обвини кабинета, че ни е вкарал във война.

Според ГЕРБ новината разбива самоуспокоението, че няма пряка заплаха

От ГЕРБ оцениха новината като "сериозен сигнал", който "не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха". От партията настояват правителството да представи пред парламента оценка за рисковете пред страната, включително възможните заплахи от "терористични и прокси действия, кибератаки и саботаж", както и да информира какви гаранции за сигурността са осигурени в координация със САЩ и НАТО. Също и да се привика иранският посланик у нас и да поиска обяснение дали Техеран разглежда страната ни като възможна цел.

"България няма за какво да се оправдава за решенията си като суверенна държава и член на НАТО. ГЕРБ няма да иска България да отстъпва от съюзническите си ангажименти под заплаха. Но няма да приемем и кабинетът да се крие зад НАТО, без да обясни какво е договорил, какви гаранции е получил и как ще защити българските граждани", завършва партийната позиция.