Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ирански танкери бедстват в Азия след натиск от Вашингтон

Днес, 21:06

Десетки ирански петролни танкери и плавателни съдове са блокирани в международни води из цяла Азия заради американските санкции. Корабите са лишени от достъп до пристанища, ремонтни услуги и презареждане с основни консумативи, защото азиатските пристанища отказват обслужване от страх от вторични санкции

Критична е ситуация край Шри Ланка и Малайзия. Около 20 празни танкера се намират на празен ход в близост до Югозападното крайбрежие на Шри Ланка, на приблизително 15 морски мили от брега. Екипажите на корабите нямат достъп до храна и прясна вода, както и гориво за собствените си генератори.

Анализатори от организацията United Against Nuclear Iran (UANI) посочват, че десетки други съдове са закотвени и край бреговете на Малайзия – традиционна зона за претоварване на петрол „борд-до-борд“ (STS) към независими китайски рафинерии.

Вашингтон е отправил директни предупреждения през дипломатическите си мисии към правителствата на Шри Ланка, Малайзия и други азиатски държави да отказват пристанищни услуги, зареждане с гориво и техническа поддръжка на санкционирани плавателни съдове.

Властите в Коломбо признават за засиления натиск и потенциалния риск от попадане под вторични американски санкции, заради което местните пристанищни оператори и снабдители отказват обслужване на иранските кораби.

Танкерите, които са разтоварили суров петрол в Азия (основно в Китай), в момента не могат да се върнат обратно в Персийския залив, тъй като нямат достатъчно гориво за прехода или се опасяват от прихващане и принудителни застрахователни проверки. Ситуацията блокира логистичните вериги на Техеран, срива приходите му от износ на енергоносители и поставя стотици моряци в капан в открито море.

Иран е спрял да изнася суров петрол

Нови данни за проследяването на танкерите показват, че Иран на практика е спрял да изнася суров петрол, докато износът на суров петрол от арабските държави в региона надхвърли предвоенните нива през последната седмица на септември - съобщава компанията за анализи на суровинните пазари Kpler. 

Средният износ на суров петрол се е задържал на около 16,5 милиона барела на ден през септември, но в последната седмица е нараснал до около 19,5 милиона барела на ден.

Иран не е натоварвал нов петрол в терминалите си от средата на август, а от средата на юли нито един ирански петролен товар не е пресякъл линията на американската блокада. Данните на компанията за проследяване на танкери TankerTrackers също сочат спиране на новите пратки ирански суров петрол.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, танкери

Още новини по темата

Според Нетаняху смяната на режима в Техеран е възможна
04 Септ. 2026

САЩ и Иран си разменят ракетни удари
01 Септ. 2026

САЩ и Иран се атакуваха за първи път от месец
31 Авг. 2026

Стоянов: Иран проведе хибридна атака, подпомаган от български политици
25 Авг. 2026

Вашингтон стартира финансова блокада на Иран
25 Авг. 2026

Нетаняху: Иран се опита да убие единия ми син
24 Авг. 2026

Американските цистерни напуснаха Безмер, но Иран не спира да плаши
24 Авг. 2026

Ирански хакери спряха малка британска електроцентрала
23 Авг. 2026

Борисов научил от Австрия за заплахите от Иран
20 Авг. 2026

Иран прекрати износа на суров петрол
20 Авг. 2026

Иран плаши България и Кипър с удари

19 Авг. 2026

Техеран поиска Катар да освободи пленени ирански летци
16 Авг. 2026

Тръмп поиска компенсации от Иран
10 Авг. 2026

Иран разпространи кадри с новия върховен лидер
09 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ