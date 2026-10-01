Ирански танкери бедстват в Азия след натиск от Вашингтон

Десетки ирански петролни танкери и плавателни съдове са блокирани в международни води из цяла Азия заради американските санкции. Корабите са лишени от достъп до пристанища, ремонтни услуги и презареждане с основни консумативи, защото азиатските пристанища отказват обслужване от страх от вторични санкции

Критична е ситуация край Шри Ланка и Малайзия. Около 20 празни танкера се намират на празен ход в близост до Югозападното крайбрежие на Шри Ланка, на приблизително 15 морски мили от брега. Екипажите на корабите нямат достъп до храна и прясна вода, както и гориво за собствените си генератори.

Анализатори от организацията United Against Nuclear Iran (UANI) посочват, че десетки други съдове са закотвени и край бреговете на Малайзия – традиционна зона за претоварване на петрол „борд-до-борд“ (STS) към независими китайски рафинерии.

Вашингтон е отправил директни предупреждения през дипломатическите си мисии към правителствата на Шри Ланка, Малайзия и други азиатски държави да отказват пристанищни услуги, зареждане с гориво и техническа поддръжка на санкционирани плавателни съдове.

Властите в Коломбо признават за засиления натиск и потенциалния риск от попадане под вторични американски санкции, заради което местните пристанищни оператори и снабдители отказват обслужване на иранските кораби.

Танкерите, които са разтоварили суров петрол в Азия (основно в Китай), в момента не могат да се върнат обратно в Персийския залив, тъй като нямат достатъчно гориво за прехода или се опасяват от прихващане и принудителни застрахователни проверки. Ситуацията блокира логистичните вериги на Техеран, срива приходите му от износ на енергоносители и поставя стотици моряци в капан в открито море.

Иран е спрял да изнася суров петрол

Нови данни за проследяването на танкерите показват, че Иран на практика е спрял да изнася суров петрол, докато износът на суров петрол от арабските държави в региона надхвърли предвоенните нива през последната седмица на септември - съобщава компанията за анализи на суровинните пазари Kpler.

Средният износ на суров петрол се е задържал на около 16,5 милиона барела на ден през септември, но в последната седмица е нараснал до около 19,5 милиона барела на ден.

Иран не е натоварвал нов петрол в терминалите си от средата на август, а от средата на юли нито един ирански петролен товар не е пресякъл линията на американската блокада. Данните на компанията за проследяване на танкери TankerTrackers също сочат спиране на новите пратки ирански суров петрол.