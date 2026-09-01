САЩ и Иран си разменят ракетни удари

Иран започна ракетна атака срещу американски обекти в Близкия Изток. Това стана час след като САЩ атакуваха десетки обекти в южната част на Иран.

Десетки ирански ракети бяха насочени към американската военна база „Мувафак ас-Султани“ в Йордания. Все още няма данни за щети.

Преди това американските ракети поразиха телекомуникационна кула в Кухестак - крайбрежен град в южната част на Иран, при което бяха поразени жилищни сгради, намиращи се до кулата.

В една от къщите е имало сватба - ранени са 50 души, като 4 са загинали на място.

В Сирик, друг южен крайбрежен град в Иран, също има пострадали, съобщи кметът на града. САЩ също така нанесоха удар по летището в град Джирофт в южната част на Иран, съобщава иранската държавна телевизия.

Веднага след американските удари, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: „Ако отвърнат, ще получат много по-болезнен удар. И ако го направят отново, няма да ги има повече. Те не спират. Те са луди и глупави. Опитаха се да възстановят своята радарна система, защото не виждат нищо. Изчакахме, докато тя почти беше изградена, и след това я унищожихме. Мисля, че споразумението с тях не струва дори хартията, на която е написано. Дадохме им много шансове“.

Иран не се съобрази с предупрежденията на Тръмп и отвърна.