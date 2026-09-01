Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ и Иран си разменят ракетни удари

01 Септ. 2026

Иран започна ракетна атака срещу американски обекти в Близкия Изток. Това стана час след като САЩ атакуваха десетки обекти в южната част на Иран. 

Десетки ирански ракети бяха насочени към американската военна база „Мувафак ас-Султани“ в Йордания. Все още няма данни за щети. 

Преди това американските ракети поразиха телекомуникационна кула в Кухестак - крайбрежен град в южната част на Иран, при което бяха поразени жилищни сгради, намиращи се до кулата.
В една от къщите е имало сватба - ранени са 50 души, като 4 са загинали на място. 

В Сирик, друг южен крайбрежен град в Иран, също има пострадали, съобщи кметът на града. САЩ също така нанесоха удар по летището в град Джирофт в южната част на Иран, съобщава иранската държавна телевизия. 

Веднага след американските удари, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: „Ако отвърнат, ще получат много по-болезнен удар. И ако го направят отново, няма да ги има повече. Те не спират. Те са луди и глупави. Опитаха се да възстановят своята радарна система, защото не виждат нищо. Изчакахме, докато тя почти беше изградена, и след това я унищожихме. Мисля, че споразумението с тях не струва дори хартията, на която е написано. Дадохме им много шансове“.

Иран не се съобрази с предупрежденията на Тръмп и отвърна.  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Иран

Още новини по темата

САЩ и Иран се атакуваха за първи път от месец
31 Авг. 2026

САЩ и Швеция отказаха да ни дадат F-16 и „Грипен“ втора ръка
26 Авг. 2026

Стоянов: Иран проведе хибридна атака, подпомаган от български политици
25 Авг. 2026

Армията на САЩ обяви полигона Ново село за най-значима база

25 Авг. 2026

САЩ ще отменят визите на 200 000 души
25 Авг. 2026

САЩ извадиха Сирия от списъка на спонсорите на тероризма
25 Авг. 2026

Вашингтон стартира финансова блокада на Иран
25 Авг. 2026

Нетаняху: Иран се опита да убие единия ми син
24 Авг. 2026

Американските цистерни напуснаха Безмер, но Иран не спира да плаши
24 Авг. 2026

Ирански хакери спряха малка британска електроцентрала
23 Авг. 2026

Израелският удар в Сирия нагнети силно напрежението с Турция
22 Авг. 2026

Източният фланг на НАТО смята да поеме издръжката на американските военни
22 Авг. 2026

САЩ и Канада не се споразумяха за митата
22 Авг. 2026

Борисов научил от Австрия за заплахите от Иран
20 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ