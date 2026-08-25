САЩ извадиха Сирия от списъка на спонсорите на тероризма

САЩ извадиха Сирия от списъка на държавите, подкрепящи тероризма, съобщи БГНЕС. Решението отваря възможности за инвестиции и икономическо възстановяване на страната.

Държавният департамент на САЩ също отмени определянето на "Фронта Ан Нусра", известен още като "Хаят Тахрир аш Шам" (HTS), за глобална терористична организация. Именно бунтовниците, водени от HTS, свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад през декември 2024 г.

Министерството на финансите на САЩ последва решението с облекчаване на санкциите. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че мярката ще помогне за привличането на допълнителни инвестиции в Сирия и ще насърчи политическата и икономическата стабилност.

От ведомството подчертаха, че действията са в съответствие с обещанието на президента Доналд Тръмп за облекчаване на санкциите срещу Сирия. В същото време Вашингтон уточни, че отмяната на ограниченията не променя ангажимента му към борбата с глобалния тероризъм и преследването на лица, които представляват заплаха.

HTS е бивш сирийски клон на "Ал Кайда", с която прекъсна връзките си през 2016 г. Лидерът ѝ Ахмед ал Шараа пое властта след падането на Асад и края на 13-годишната гражданска война.

САЩ обявиха още през юли намерението си да премахнат Сирия от списъка на държавите, подкрепящи тероризма, като решението беше възприето като знак на доверие към новите власти в Дамаск. Тръмп се срещна с ал Шараа в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Турция, а бившият джихадист се стреми да се утвърди като обединяваща фигура в страната.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи решението като възможност за сирийците да поемат „по пътя на просперитета“. Според него премахването на ограниченията отваря пътя към частни инвестиции, икономическо възстановяване и повторното интегриране на Сирия в световната икономика.