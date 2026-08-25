САЩ ще отменят визите на 200 000 души

Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визите (категории B1 и B2) на около 200 хиляди чужденци, които са подали молба за получаване на бежански статут в страната. Според официални документи на Държавния департамент, цитирани от „Асошиейтед прес“, мярката ще засегне визи, издадени в периода между 2016 г. и 2026 г., чиито притежатели впоследствие са поискали убежище.

Ако бъде окончателно приложена, тази стъпка ще се превърне в най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на САЩ и очаквано ще предизвика поредица от съдебни оспорвания.

Отмяната се подготвя в плътна координация между Държавния департамент и Министерството на вътрешната сигурност (DHS). Говорителят на Държавния департамент Томи Пигът потвърди, че целта е да се прекрати практиката чужденци да влизат в страната с краткосрочни визити, а след това да използват молби за убежище за трайно оставане.

Заместник-държавният секретар Кристофър Ландау също подкрепи мярката, заявявайки в социалните мрежи, че американската имиграционна система е претоварена от „неоснователни молби за убежище“, а самият статут не бива да служи като вратичка за заобикаляне на законите.

Отнемането на визата B1/B2 не води автоматично до незабавно извеждане от страната. Повечето лица с висящи производства за убежище ще бъдат прекатегоризирани, но ще загубят легалния си статут на бизнес пътници или туристи.

Процесът по анулиране ще се извършва на поетапни вълни, а не наведнъж, поради което окончателният брой засегнати може да варира.

Отмяната е част от по-широката политика на Вашингтон за затягане на имиграцията, която през последните 18 месеца вече доведе до анулирането на над 175 000 визи.

Юристи по имиграционно право вече изразиха притеснения, че автоматичното отнемане на визите третира всички молби за убежище като злоупотреба, пренебрегвайки факта, че обстоятелствата в родната страна на един кандидат могат драстично да се променят след законното му влизане в САЩ.