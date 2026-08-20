Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иран прекрати износа на суров петрол

САЩ преминаха от военни действия към икономическа блокада

Днес, 07:09
БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви започването на мащабна кампания за пълна икономическа изолация на Техеран, определяйки я като „икономическа война от невиждан мащаб“. Американският държавен глава отправи и остро предупреждение към международната общност, заявявайки, че всяка държава, чиито компании, банкови институции, летища или държавни структури подпомагат иранския режим, ще се сблъска с „колосални икономически последици“ и строги вторични санкции.

"Това ще бъде икономически D-Day и се нуждаем от всички наши съюзници да застанат рамо до рамо със Съединените американски щати, за да изолираме и победим иранската заплаха. Тези маниаци са в безизходица, а тези исторически мерки ще ги парализират", допъни Тръмп.

Новите строги мерки на Вашингтон вече оказват пряко въздействие върху иранската икономика. Управителят на Централната банка на Иран, Абдолнасер Хеммати, потвърди, че страната практически е прекратила износа и доставките си на суров петрол за външните пазари. Петролният сектор, който исторически осигурява основния приток на приходи в държавния бюджет на Техеран, е подложен на почти пълна блокировка.

Въпреки финансовия натиск и драстичния спад на валутните постъпления от енергийни ресурси, Хеммати увери, че иранската икономика разполага с достатъчно стабилност. По думите му постъпленията на чуждестранна валута в страната продължават чрез алтернативни търговски канали, а натрупаните резерви ще бъдат напълно достатъчни за финансирането на вноса на жизненоважни медикаменти, медицински консумативи и основни стоки от първа необходимост за няколко месеца напред.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Иран

Още новини по темата

Иран плаши България и Кипър с удари

19 Авг. 2026

Техеран поиска Катар да освободи пленени ирански летци
16 Авг. 2026

Армията на САЩ създава звено за дронове-камикадзе
14 Авг. 2026

САЩ се изтеглят от Ирак до края на септември
13 Авг. 2026

За първи път от 2010 г. в САЩ са насрочени три екзекуции в един ден
12 Авг. 2026

САЩ продадоха за скрап два руски танкера
11 Авг. 2026

Тръмп поиска компенсации от Иран
10 Авг. 2026

Иран разпространи кадри с новия върховен лидер
09 Авг. 2026

САЩ плащат на RWE, за да не строи вятърни паркове
07 Авг. 2026

Тръмп забрани родилния туризъм
07 Авг. 2026

Ляв прогресист спечели първични избори на ДП в Мичиган
05 Авг. 2026

Иран и Оман договориха отварянето на Ормузкия проток
05 Авг. 2026

Иран отрече да води нови преговори със САЩ
03 Авг. 2026

Мрежа вербува тийнейджъри да убиват из цяла Европа
02 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки