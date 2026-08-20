Иран прекрати износа на суров петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви започването на мащабна кампания за пълна икономическа изолация на Техеран, определяйки я като „икономическа война от невиждан мащаб“. Американският държавен глава отправи и остро предупреждение към международната общност, заявявайки, че всяка държава, чиито компании, банкови институции, летища или държавни структури подпомагат иранския режим, ще се сблъска с „колосални икономически последици“ и строги вторични санкции.

"Това ще бъде икономически D-Day и се нуждаем от всички наши съюзници да застанат рамо до рамо със Съединените американски щати, за да изолираме и победим иранската заплаха. Тези маниаци са в безизходица, а тези исторически мерки ще ги парализират", допъни Тръмп.

Новите строги мерки на Вашингтон вече оказват пряко въздействие върху иранската икономика. Управителят на Централната банка на Иран, Абдолнасер Хеммати, потвърди, че страната практически е прекратила износа и доставките си на суров петрол за външните пазари. Петролният сектор, който исторически осигурява основния приток на приходи в държавния бюджет на Техеран, е подложен на почти пълна блокировка.

Въпреки финансовия натиск и драстичния спад на валутните постъпления от енергийни ресурси, Хеммати увери, че иранската икономика разполага с достатъчно стабилност. По думите му постъпленията на чуждестранна валута в страната продължават чрез алтернативни търговски канали, а натрупаните резерви ще бъдат напълно достатъчни за финансирането на вноса на жизненоважни медикаменти, медицински консумативи и основни стоки от първа необходимост за няколко месеца напред.