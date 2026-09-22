САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността в Арктика

САЩ, Дания и Гренландия официално подписаха новото стратегическо споразумение за сигурността и отбраната на арктическия остров по време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Документът слага край на месеци геополитическо напрежение и преговори около отбранителния статут на региона.

Споразумението предвижда разширяване на американското военно присъствие в Гренландия и съвместен контрол върху ключовата инфраструктура за сигурност в северната част на Атлантическия океан. Документът гарантира, че нито една чужда страна — с акцент върху Китай и Русия — няма да може да изгражда военни съоръжения или да прави стратегически инвестиции на острова без изричното одобрение на Вашингтон, Копенхаген и Нуук.

Според премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен сделката напълно зачита суверенитета на острова и правото му на самоопределение, докато в същото време гарантира военната му защита под чадъра на западния алианс.

"Това споразумение трябва веднъж завинаги да разсее всякакви съмнения, както днес, така и в бъдеще, относно това на чия страна е Гренландия. Ние сме, винаги сме били и ще останем надежден приятел на САЩ и част от западния алианс. Вашата сигурност е нашата сигурност, а нашата сигурност е вашата", заяви Нилсен.

"С голяма гордост мога да кажа, че в Дания САЩ имат приятел, който винаги е спазвал дадената дума, съюзник, на когото винаги сте могли да разчитате", заяви премиерът на Дания Мете Фредериксен. Подписваме още мащабна спогодба за отбраната на Гренландия – спогодба, която може да бъде в сила завинаги. Тази спогодба е от полза за САЩ, за Гренландия, за Дания, за НАТО и за Европа", каза тя. Настоящото споразумение признава значителния исторически и продължаващ принос на САЩ за сигурността и отбраната на Гренландия, смята датският премиер.

От своя страна американският президент Дональд Тръмп поздрави подписването, определяйки го като ключова стъпка за подсигуряване на северния фланг на американския континент.