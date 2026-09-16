Любителски дрон до дома на датския министър на отбраната предизвика хаос

Дрон, открит близо до дома на датския министър на отбраната Йепе Брус северно от Копенхаген, предизвика хаос и стана причина за мащабна операция на полицията и сапьори, но в крайн асметка властите установяват, че летателният апарат е безобиден любителски дрон, съобщават медиите в страната.

Според информация на "Копенхаген Пост" полицията е започнала разследване на съмнителен обект на улицата в Гладсаксе, където живее Брус. На мястото са били изпратени военни сапьори, както и робот "Телемакс", предназначен за оглед на потенциално опасни предмети. Улиците са били временно блокирани, а на живеещите наблизо е указано да останат по домовете си.

По-късно полицията потвърди, че служители са прибрали дрон, и заяви, че не е имало опасност за местните жители. "Става въпрос за любителски дрон, който е преценен като безопасен; не е имало никаква заплаха за жителите в района", съобщиха от полицията на Западен Копенхаген, като добавиха, че инцидентът все пак ще бъде разследван допълнително.

Брус също коментира случая публично, като обясни, че засиленото полицейско присъствие се дължи на откриването на дрона, и определи разследването като стандартна процедура.

Инцидентът идва на фона на повишени опасения за сигурността в Дания. Ден по-рано Копенхаген съобщи, че фрегата на руските военноморски сили е изстреляла две сигнални ракети по хеликоптер "Фенек" на датските военновъздушни сили, извършващ рутинно наблюдение в международни води край Гедсер, като една от ракетите е преминала в непосредствена близост до летателния апарат. Впоследствие Копенхаген привика руския посланик.