Димитър Стоянов: Дроновете край Варна са руски и безопасни

Военният министър Димитър Стоянов набързо обяви всички намерени край Варна дронове за руски, безопасни и без боеприпаси. В същото време той пак обвини, че Украйна още не е дала информация за дрона, който падна в близост до Кардам.

"Всички дронове, които към момента са открити – и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, т.е. това са разузнавателни дронове, дронове примамки, т.е. те не са опасни", заяви Стоянов относно дроновете, които в последните 24 часа изплуваха на българското крайбрежие. „Това обаче по никакъв начин не бива да успокоява българските граждани. Там, където видят такъв дрон, който изплува на плажа, задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото може по-далече от тези дронове", предупреди министърът на отбраната.

Стоянов отбеляза, че имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места, а все по-често се случва това нещо.

„Просто се налага да поизчакат да се приключи с едното мероприятие, за да се отиде на другото", обясни той.

Министърът на отбраната заяви, че дроновете няма да спрат, а причината е, че интензивността на конфликта в тази част – откъм Одеса, откъм Измаил, беше значителна през последните дни.

„Хубавото е, че няма боеприпаси по тях. Това е, което сме констатирали. Ако ме питате като държавна принадлежност – основно са руски", съобщи още той.

Министър Стоянов поясни, че има и такива, които не може да се разпознаят, защото са само част от крило или част от опашна част. „Така че това е нормален процес, който не трябва да изненадва никого – войната е близко до нас и това са последиците", отбеляза той.

Попитан какво е показало разследването за дрона, който падна край Кардам и дали вече има отговор от Украйна, министърът на отбраната отговори, че отговор от украинска страна все още няма.

За 4 случая на довлечени на брега или в наши води дронове или части от тях съобщи по-рано министерството на отбраната. Първоначалната медийна информация беше за 2 случая край Варна, но се оказаха повече. Като си прибавят изплувалите части до Кранево, Галата и Царево, инцидентите стават 7 за 4 дни. Предполага се, че "находките" се дължат на североизточния вятър.

Официалните данни за днес: безпилотно летателно средство на плажа на Кабакум до Варна, взривно вещество не е открито, дронът е транспортиран до базата на ВМС в града; апарат е установен във водите до Поморие, унищожен е на място, същото и на Паша дере южно от Варна; в морето до комплекс ,,Камчия“ - крило от военен дрон, без взрив, транспортирано е, като случаят е от вчера.

БНТ поясни, че апаратът на Кабакум е около 2 метра дълъг, широчината е към метър и половина. Телевизията също така съобщи и за дрон в Несебър, но информацията засега не е официално потвърдена.

За разлика от нахлулия през Румъния дрон, властите не реагират и не свикват извънредни и възмутени пресконференции за новите дронове. И вече почти три седмици МВР и МО не казват дали на този дрон е имало взрив.