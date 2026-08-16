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Испански F-18 свали дрон над Румъния

Той е бил засечен да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова

Днес, 07:39
F-18
F-18

Испански изтребител F-18 от мисия на НАТО за въздушно патрулиране свали тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния, съобщи румънското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината.

Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 километра северно от югоизточния румънски град Галац. Министерството на отбраната не уточни произхода на безпилотния летателен апарат.

Испанският F-18 е „установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува“, се посочва в съобщението на ведомството.

„Дронът беше свален безопасно в 05:01 часа“, допълни министерството. По предварителни данни отломките са паднали в необитаем район между две села.

Румъния, която е член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна. След началото на руската инвазия през февруари 2022 г. румънското въздушно пространство многократно е било нарушавано от руски дронове. В Черно море са откривани и плаващи мини в близост до важни търговски и енергийни маршрути.

През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски дрона, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати след десетки нарушения през повече от четирите години война в съседна Украйна.

По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украйна. При инцидента бяха ранени двама души. 

В началото на август 2026 г. безпилотен летателен апарат (дрон-примамка „Майя“, украинско производство) навлезе в българското въздушно пространство откъм Румъния и се взриви в нива край село Кардам, близо до българо-румънската граница и компресорни станции. Инцидентът не причини жертви и материални щети. Дронът не бе засечен нито от румънската, нито от българската ПВО. 

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Ключови думи:

Румъния, дрон

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