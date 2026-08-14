Още един дрон влетя в Румъния

На територията на Румъния се разби още един дрон.

Безпилотният летателен апарат е паднал в гориста местност в района на населеното място Лункавица, окръг Тулча — на пет километра от границата с Украйна. Сигналът на телефон 112 е подаден от граждани, които са забелязали апарата в района на каменната кариера „Четацуя“.

Дронът летел на изключително ниска височина и не е бил засечен от системите за радарно наблюдение - това се посочва в позицията на министерството на отбраната на Румъния, изпратена до агенция "Аджерпрес". Машината се е разбила в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети и няма жертви.

След падането на апарата е последвала експлозия, която е предизвикала локален пожар в гористата местност. Пожарен екип от 5 души от службата в Мъчин е изпратен на място с една специализирана машина за потушаване на пламъците.

Военни пожарникари и рейнджъри претърсват зоната, за да открият останките. На място е изпратен и екип военни с хеликоптер IAR 330 PUMA SOCAT. Изпратени са съобщения по системата RO-ALERT за извънредна опасност от падащи предмети, като предупреждението е обхванало не само северната част на окръг Тулча, но и източната част на окръг Галац.

Въздушната тревога, обявена на румънска територия във връзка с руските атаки срещу Украйна, е била прекратена в 12:30 ч.