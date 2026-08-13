Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румъния спира напълно АЕЦ "Черна вода"

Днес, 08:12
АЕЦ "Черна вода"
АЕЦ "Черна вода"

Румъния изключва напълно АЕЦ „Черна вода“ заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Утре ще бъде изключен и вторият ядрен реактор в централата заради продължаващия спад. Другият реактор не работи от края на юли.

АЕЦ „Черна вода“ осигурява около една пета от електроенергията на съседна Румъния.

През последните седмици страната предприе безпрецедентни мерки, за да удължи работата на мощностите с още няколко дни. Взривена беше скала, за да се отклони течението на реката. Речното корито беше драгирано, а баржи, пълни със скална маса, бяха потопени, за да пренасочат водни обеми към централата.

В краткосрочен план страната ще разчита на внос на електроенергия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румъния, АЕЦ "Черна вода"

Още новини по темата

Румъния унищожи дронове до голям газов проект в Черно море
12 Авг. 2026

Румъния не е засякла въздушни атаки в събота
09 Авг. 2026

Румъния спасява АЕЦ с взривове в Дунав
03 Авг. 2026

Пропадна общият влак с Румъния и Украйна
31 Юли 2026

Круизен кораб заседна край Видин
28 Юли 2026

Румъния затвори ядрен блок заради ниското ниво на Дунав
28 Юли 2026

Румъния изгони руски дипломат заради свалените дронове
27 Юли 2026

Румънски F-16 свали трети руски дрон за три дни
26 Юли 2026

Румъния прие закон за обединение с Молдова
25 Юни 2026

В Румъния се наложи спешна смяна на кандидат-премиера
14 Юни 2026

Оградата срещу чума при Румъния вече не става за нищо
08 Юни 2026

Румъния глоби 10 големи банки със 710 млн. евро
07 Юни 2026

Украински дрон се взриви в румънско пристанище
05 Юни 2026

Румъния купува военна техника от "Райнметал" за 5,7 млрд. евро
03 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки