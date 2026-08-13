Румъния спира напълно АЕЦ "Черна вода"

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Румъния изключва напълно АЕЦ „Черна вода“ заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Утре ще бъде изключен и вторият ядрен реактор в централата заради продължаващия спад. Другият реактор не работи от края на юли.

АЕЦ „Черна вода“ осигурява около една пета от електроенергията на съседна Румъния.

През последните седмици страната предприе безпрецедентни мерки, за да удължи работата на мощностите с още няколко дни. Взривена беше скала, за да се отклони течението на реката. Речното корито беше драгирано, а баржи, пълни със скална маса, бяха потопени, за да пренасочат водни обеми към централата.

В краткосрочен план страната ще разчита на внос на електроенергия.