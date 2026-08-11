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Румъния унищожи дронове до голям газов проект в Черно море

Става дума за два дрона тип "Гербера", носещи се по водата близо до големия офшорен проект"Нептун Дийп"

11 Авг. 2026
На видео се вижда как се унищожават дробовете
Скрийншот видео Туитър
На видео се вижда как се унищожават дробовете

Водолази на румънската армия унищожиха два дрона тип "Гербера", носещи се по водата в румънската изключителна икономическа зона близо до големия офшорен проект за добив на природен газ в Черно море "Нептун Дийп". Това съобщи румънският министър на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Румъния дели сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 километра и нееднократно е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от страна на руски дронове през последните четири години, както и морски мини, плаващи в близост до ключови търговски и енергийни маршрути в Черно море, съобщи БТА.

Миналия месец румънски изтребители Ф-16 свалиха три руски дрона, нарушили румънското въздушно пространство в рамките на три последователни дни.

Унищожените днес дронове са били забелязани от кораб с цивилно предназначение, работещ близо до офшорния проект за добив на природен газ "Нептун Дийп", каза Мируца.

Министърът не уточни вида на дроновете, но допълни, че Украйна е потвърдила, че те не са на украинските въоръжени сили.

 

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Ключови думи:

дронове, Румъния

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