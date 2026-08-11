Румъния унищожи дронове до голям газов проект в Черно море

Водолази на румънската армия унищожиха два дрона тип "Гербера", носещи се по водата в румънската изключителна икономическа зона близо до големия офшорен проект за добив на природен газ в Черно море "Нептун Дийп". Това съобщи румънският министър на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че Румъния дели сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 километра и нееднократно е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от страна на руски дронове през последните четири години, както и морски мини, плаващи в близост до ключови търговски и енергийни маршрути в Черно море, съобщи БТА.
Миналия месец румънски изтребители Ф-16 свалиха три руски дрона, нарушили румънското въздушно пространство в рамките на три последователни дни.
Унищожените днес дронове са били забелязани от кораб с цивилно предназначение, работещ близо до офшорния проект за добив на природен газ "Нептун Дийп", каза Мируца.
Министърът не уточни вида на дроновете, но допълни, че Украйна е потвърдила, че те не са на украинските въоръжени сили.
🇷🇴 Romanian forces destroyed 2 Russian-made Gerbera drones drifting near the Neptun Deep gas project in the Black Sea pic.twitter.com/ElwmBlHDA3— Brave Romania (@brave_romania) 11 август 2026 г.