Ел Ниньо тепърва ще докара още топло

Юни и юли в Европа се оказаха най-горещият период в цялата история на метеорологичните наблюдения и надминаха предишния рекорд, поставен само преди четири години. Планетата се затопля стремително, потвърдиха метеоролозите, като това се отнася особено за Световния океан, където феноменът Ел Ниньо тепърва започва да се формира, съобщи Би Би Си.

Ел Ниньо временно ще повиши температурата на океана, но последиците могат да се окажат дългосрочни, тъй като океанът е своеобразният климатик на планетата. Той покрива повече от 70% от повърхността на Земята и е погълнал 90% от излишната топлина, натрупана вследствие на глобалното затопляне през последните десетилетия.

Затоплянето на океана води до топене на ледовете, които отразяват слънчевата радиация, а това допълнително ускорява повишаването на температурата на въздуха. Този процес е необратим и се потвърждава от наблюденията: юли 2026 г. стана вторият най-топъл юли в съвременната история на планетата, като подели това място с юли 2024 г.

По-високи температури са отчетени единствено през рекордния юли 2023 г., сочат публикуваните в понеделник данни на Европейския център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF).

Особено тежко е положението в Западна Европа, която в момента преживява четвъртата си гореща вълна от май насам. Подобно нещо не се е случвало отдавна, а резултатът е екстремна суша.

Средната температура в Западна Европа през юни - юли е била най-високата в цялата история на наблюденията и е надвишила нормата с 2,79°C. Като цяло обаче положението на континента не е било толкова тежко, тъй като, докато Франция, Испания и Англия са били подложени на палещите слънчеви лъчи, в Източна Европа и Скандинавия времето е било по-хладно от обичайното.

Средната температура на морската повърхност в океаните извън полярните ширини - между 60° южна и 60° северна ширина - през юли е достигнала най-високата стойност в цялата история на наблюденията.

И всичко това се случва още преди в Тихия океан да се е формирал феноменът Ел Ниньо.

Той се дължи на отслабването на ветровете, в резултат на което затоплените повърхностни водни маси се разпространяват в Тихия океан между Южна Америка и Азия, възпрепятствайки нормалната циркулация на студените води от дълбините.

По време на Ел Ниньо океанът се затопля, но за разлика от глобалното затопляне самият феномен не променя общото количество енергия на планетата, макар временно да усилва ефекта от затоплянето.

Ефектът от Ел Ниньо ще се прояви напълно едва през зимата, затова се очаква 2026 г. да влезе в историята като една от най-горещите години за целия период на наблюденията.