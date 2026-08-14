Четири държави едновременно останаха без ток

Едновременно в четири държави – Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, спря токът вчера, съобщиха световните агенции.

В Бишкек жителите на някои райони започнаха да се оплакват от прекъсвания на електрозахранването около 15:00 ч. местно време, съобщава Kaktus.media. Министерството на енергетиката на страната заяви, че е наясно с проблемите, но все още не може да установи причината за тях.

Малко след това прекъсвания на електрозахранването възникнаха в четири района на Алмати и десет района на Алматинската област, съобщава Tengrinews. Според местни служители на енергетиката прекъсването е причинено от повреда във въздушна електропроводна мрежа.

Според очевидци метрото в Алмати е било спряно, светофарите са спрели да работят, а мобилните телефонни услуги са били нарушени. Съобщава се и за прекъсвания на водоподаването. Изданието предполага, че това се дължи на прекъсване на електрозахранването в помпените станции. Министерството на енергетиката на Казахстан обяви приблизително час след спирането на тока, че работниците от енергетиката са започнали да възстановяват електрозахранването.

Заради всичко това концертът на американския рапър Кание Уест беше неочаквано отложен за следващия ден.

Ураганният вятър и силният дъжд изненадаха хилядите фенове, събрали се на стадиона часове преди началото на шоуто. Проблемите с електричеството парализираха организацията, а техническите екипи бяха принудени спешно да прекъснат подготовката от съображения за сигурност.

Най-драматичният момент от вечерта стана инцидентът с емблематичния сценичен декор на артиста. Огромната надуваема „планета“, която служи за основен визуален акцент в настоящото му турне, загуби налягане поради спирането на компресорите и се спихна директно върху сцената пред очите на изумените зрители.

„Сигурността на публиката и екипа е наш основен приоритет. При тези метеорологични условия и липсата на стабилно захранване е възможно най-разумно да пренасрочим шоуто,“ заявиха организаторите в официално съобщение.

Жителите на Душанбе, както и на няколко други градове и области в Таджикистан, също се оплакаха от прекъсвания на електрозахранването, съобщава Asia-Plus. Министерството на енергетиката и водните ресурси не успя да установи причината за прекъсването, но отрече съобщенията за авария в Нурекската водноелектрическа централа, най-голямата електроцентрала в страната.

Прекъсвания на електрозахранването засегнаха и няколко региона на Узбекистан, по-специално региона Сурхандаря в южната част на страната. Местното Министерство на енергетиката заяви, че проблемите са свързани с „авария в електропреносната мрежа на съседната държава“.

Подобни прекъсвания на електрозахранването са се случвали в региона и преди. Централноазиатската електропреносна мрежа исторически свързва няколко държави в единен пръстен, наследство от съветско време, и повреда в една точка може да има верижна реакция, която прекъсва електрозахранването в съседните държави. Един от най-тежките подобни инциденти се случи в началото на 2022 г., когато три републики в региона останаха без ток в продължение на няколко часа, а впоследствие властите прекараха дълго време в опити да установят чия електропреносна мрежа е източникът на прекъсването.

На 24 юли в Грузия настъпи масивно прекъсване на електрозахранването, оставяйки почти цялата страна без ток. Прекъсванията засегнаха големи градове и нарушиха водоснабдяването. Прекъсването стана около полунощ.