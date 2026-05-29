Нидерландия разреши концерти на Кание Уест въпреки нацистките му изказвания

Американският рапър Кание Уест, чиито участия бяха забранени на няколко места в Европа заради противоречиви изказвания, ще може да изнесе два концерта в Нидерландия през юни, съобщиха местните власти. 48-годишният изпълнител предизвика сериозно обществено възмущение с изказвания, възхваляващи Адолф Хитлер, както и с поредица от антисемитски коментари, които по-късно обясни с психичното си заболяване - биполярно разстройство.

Кметът на източния нидерландски град Арнем Ахмед Маркуш е издал разрешение за концертите на 6 и 8 юни, въпреки това, което самият той определя като "укорими изявления на артиста в миналото". Мнозинството в Камарата на представителите на Нидерландия призова Уест да не бъде допуснат в страната. Министърът по въпросите на убежището и миграцията Барт ван ден Бринк обаче заяви, че не съществуват правни основания за подобна забрана.

"Необходими са ясни причини, за да бъде отказан достъп на човек до страната. Не открихме такива в извършените анализи", каза министърът, цитиран от АФП.

Концертът на 8 юни съвпада с рождения ден на рапъра.

Уест трябва да се изяви и в Истанбул на 30 май, но планираното му европейско турне предизвика силни реакции заради редица скандални прояви. Миналата година той издаде песен, озаглавена "H*il H*tler", а на официалния му сайт бяха рекламирани тениски със свастики.

През април британските власти му забраниха да влезе в страната за участие във фестивал, което доведе до отмяната на събитието. Седмица по-късно той отложи концерт в Марсилия след информации, че френският министър на вътрешните работи обмисля да блокира проявата. Полски стадион също отмени концерт на Уест, планиран за 19 юни, след като министърът на културата заяви, че Полша иска да му забрани влизане заради "пропагандиране на нацизма". По-късно швейцарският футболен клуб "Базел" съобщи, че е отхвърлил предложение да бъде домакин на негов концерт.

През януари Кание Уест публикува платена реклама в "Уолстрийт джърнъл", в която заяви: "Не съм нацист и не съм антисемит" и допълни: "Обичам еврейските хора". Той обясни поведението си с маниакален епизод, предизвикан от биполярното му разстройство.

Освен в Нидерландия, изпълнителят планира концерти в Тирана на 11 юли и в Прага на 25 юли.