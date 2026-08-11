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Британски дронове пращали данни в Китай

11 Авг. 2026

Камерите, монтирани на морските дронове K3 Scout, използвани от Кралските морски пехотинци, са съдържали компоненти, произведени в Китай, и са изпращали „сигнали за активност“ към IP адрес в Китай, съобщи The Telegraph. Министерството на отбраната е прекъснало интернет връзката на камерите.

The Telegraph съобщи, че плавателните съдове са били доставени от британския изпълнител в областта на отбраната Kraken Technology Group, който е закупил камерите от трета страна. Изданието отбелязва, че са възникнали притеснения, тъй като камерите са предавали данни, показващи, че са онлайн на адрес в Китай. Данните били изпращани и когато морския дрон не работел.

От Kraken заявиха пред вестника, че са извършили пълен одит съвместно с Кралския флот и са уверени, че никаква чувствителна информация не е била споделяна извън предвидените канали.

Министерството на отбраната потвърди пред Euractiv, че е била установена уязвимост, но заяви, че никаква чувствителна информация не е изтекла в чужбина. „При рутинна оценка на киберуязвимостта беше открит проблем, засягащ подсистема на безпилотен надводен съд Kraken, използван от Кралския флот“, каза говорител на Министерството на отбраната. „Задълбочено разследване не откри доказателства за достъп, компрометиране или външно предаване на данни или системи на министерството.“

Случаят подчертава по-широката дилема, пред която са изправени европейските армии, опитвайки се да разширят възможностите си за използване на дронове, докато същевременно намаляват зависимостта си от чуждестранни доставчици. Отбранителните компании заявяват, че постигането на напълно независими вериги за доставки остава трудно, тъй като Китай е основният доставчик на критично важни компоненти, включително магнити, полупроводници, сензори, батерии и друга електроника. 
 

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Ключови думи:

морски дрон, Великобритания

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