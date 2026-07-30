Великобритания осъди българин на 12 години затвор

Българин беше осъден в Англия на 12 години затвор, след като се опита да внесе контрабандно в страната 54 пистолета и 764 патрона. 57-годишният Петър Петров е задържан на пристанище Дувър още в първите минути от влизането си в Обединеното кралство, съобщава NOVA.

Това, което е известно до момента, е, че мъжът е пътувал с микробус, който е наел в Европа, и с него, използвайки ферибот, е прекосил Ламанша. В момента, в който влиза на пристанището в Дувър, микробусът му е отклонен за проверка и е сканиран.

Първото сканиране показва аномалии в автомобила. Последвала е щателна проверка. Тогава граничните полицаи откриват в две резервни гуми пистолетите Glock. В едната са намерени 24 пистолета, а в другата – 30. На други места в купето са открити и боеприпасите за оръжията.

Открити са още два ножа, както и 1000 евро в брой. Смята се, че това е било авансовото плащане за услугата, която е извършвал.

Петров отказва да съдейства на разследващите и да разкрие за кого са били предназначени тези пистолети. Главният разследващ полицай обаче заяви пред съда, че, благодарение на действията на граничната полиция, организирана престъпна група е загубила доверен куриер, какъвто е бил той, както и много голяма сума пари. Причината е, че пистолетите Glock се търгуват на черния пазар на цени между 1000 и 3000 паунда за брой.

Британското законодателство е изключително строго по отношение на притежаването, вноса и лицензирането на огнестрелни оръжия. Именно затова престъпните групи стават все по-изобретателни. Те вече избягват да внасят големи пратки с цели пистолети. Вместо това оръжията често се разглобяват, внасят се на части, а след това се сглобяват във Великобритания.

Смята се, че това е било изключително рисковано начинание от страна на Петров.

Според британската полиция основният трафик на огнестрелни оръжия идва от Източна Европа, включително от България, както и през Турция. Затова всички подобни куриери, които идват от този регион или пътуват с документи за самоличност, издадени в двете държави, преминават през много щателни проверки.

Не е известно Петров да е имал предишни присъди. Отказът му да съдейства на властите е бил отчетен при определянето на наказанието, което е 12 години лишаване от свобода.

По принцип британското законодателство предвижда до пет години затвор, дори само за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, без да става дума за контрабанден внос.

Властите посочват, че разчитат и на партньорските си служби, които подават информация при съмнения за подобни курсове от Източна Европа към Обединеното кралство, при които може да се пренасят оръжия или части за оръжия, предназначени за сглобяване на британска територия.

И още една подробност, която стана известна покрай този случай – според разследващите, на черния пазар във Великобритания може да бъде наето огнестрелно оръжие за извършване на убийство срещу 200–300 паунда. Причината е, че заради строгия контрол на Острова огнестрелните оръжия са сравнително труднодостъпни.