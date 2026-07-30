Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Великобритания осъди българин на 12 години затвор

Той се опитал да внесе десетки бойни пистолети с микробус през Ламанша,

30 Юли 2026
Скрийншот видео Нова тв

Българин беше осъден в Англия на 12 години затвор, след като се опита да внесе контрабандно в страната 54 пистолета и 764 патрона. 57-годишният Петър Петров е задържан на пристанище Дувър още в първите минути от влизането си в Обединеното кралство, съобщава NOVA.

Това, което е известно до момента, е, че мъжът е пътувал с микробус, който е наел в Европа, и с него, използвайки ферибот, е прекосил Ламанша. В момента, в който влиза на пристанището в Дувър, микробусът му е отклонен за проверка и е сканиран.

Първото сканиране показва аномалии в автомобила. Последвала е щателна проверка. Тогава граничните полицаи откриват в две резервни гуми пистолетите Glock. В едната са намерени 24 пистолета, а в другата – 30. На други места в купето са открити и боеприпасите за оръжията.

Открити са още два ножа, както и 1000 евро в брой. Смята се, че това е било авансовото плащане за услугата, която е извършвал.

Петров отказва да съдейства на разследващите и да разкрие за кого са били предназначени тези пистолети. Главният разследващ полицай обаче заяви пред съда, че, благодарение на действията на граничната полиция, организирана престъпна група е загубила доверен куриер, какъвто е бил той, както и много голяма сума пари. Причината е, че пистолетите Glock се търгуват на черния пазар на цени между 1000 и 3000 паунда за брой.

Британското законодателство е изключително строго по отношение на притежаването, вноса и лицензирането на огнестрелни оръжия. Именно затова престъпните групи стават все по-изобретателни. Те вече избягват да внасят големи пратки с цели пистолети. Вместо това оръжията често се разглобяват, внасят се на части, а след това се сглобяват във Великобритания.

Смята се, че това е било изключително рисковано начинание от страна на Петров.

Според британската полиция основният трафик на огнестрелни оръжия идва от Източна Европа, включително от България, както и през Турция. Затова всички подобни куриери, които идват от този регион или пътуват с документи за самоличност, издадени в двете държави, преминават през много щателни проверки.

Не е известно Петров да е имал предишни присъди. Отказът му да съдейства на властите е бил отчетен при определянето на наказанието, което е 12 години лишаване от свобода.

По принцип британското законодателство предвижда до пет години затвор, дори само за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, без да става дума за контрабанден внос.

Властите посочват, че разчитат и на партньорските си служби, които подават информация при съмнения за подобни курсове от Източна Европа към Обединеното кралство, при които може да се пренасят оръжия или части за оръжия, предназначени за сглобяване на британска територия.

И още една подробност, която стана известна покрай този случай – според разследващите, на черния пазар във Великобритания може да бъде наето огнестрелно оръжие за извършване на убийство срещу 200–300 паунда. Причината е, че заради строгия контрол на Острова огнестрелните оръжия са сравнително труднодостъпни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Великобритания, осъдени българи

Още новини по темата

Иран заплаши всички, които помагат на САЩ във войната
24 Юли 2026

Съд изненадващо отказа да предаде българин на Великобритания
22 Юли 2026

Руски боен кораб проведе стрелби край Великобритания
21 Юли 2026

Анди Бърнам започна мандата си с намаляване на данъците

21 Юли 2026

Великобритания иска от имигрантите да върнат по £10 000 от помощите
30 Юни 2026

Лондон издирва хиляди българи за невърнати студентски заеми
21 Юни 2026

Лондон задържа руски танкер
14 Юни 2026

Във Великобритания е регистрирана рекордна жега
25 Май 2026

Водачът на бунта срещу британския премиер подаде оставка като министър
14 Май 2026

Трима министри напуснаха правителството на Стармър
12 Май 2026

Лондон осуети тайна операция на Москва с три подводници
09 Апр. 2026

България прие поканата на Лондон за Ормузкия проток
02 Апр. 2026

Великобритания се бори с безпрецедентно избухване на менингит
18 Март 2026

Дронове два пъти за 12 часа атакуваха британска военна база в Кипър
02 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки