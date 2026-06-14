Лондон задържа руски танкер

Великобритания е задържала петролен танкер, свързан с Русия, съобщи премиерът Киър Стармър.

"В ранните часове на тази сутрин разпоредих на нашите въоръжени сили да пресекат пътя на танкер от „сенчестия флот“, който се опитваше да премине през Ламанша, написа в Х премиерът на Великобритания.

Това е първият случай, в който Великобритания задържа танкер, свързан с руския „сенчест флот“.

"Тази успешна операция нанася поредния удар по Русия и напомня на онези, които подхранват войната на Путин в Украйна, че няма да им позволим да се скрият", написа Киър Стармър.

Министерство на отбраната уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шест часова операция.

В нея са участвали хеликоптери, самолет и военни кораби. Танкерът "Смиртос" ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда.