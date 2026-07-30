Дрон удари американски танкер-цистерна в Египет

Дрон е атакувал американски танкер - плаващ терминал за втечнен газ в пристанище в Египет, съобщи Ройтерс. В пристанището на Дамиета безпилотен летателен апарат е поразил съоръжението Energos Winter, което е под флага на Маршаловите острови, но е собственост на американската компания Energos Infrastructure. Вследствие на удара е избухнал пожар, който частично се е прехвърлил и върху втори танкер в съседство — Gaslog Salem.
Данните за пострадали и щети се уточняват. Според Британската компания за морска сигурност Ambrey и египетското министерство на петрола, противопожарните екипи бързо са овладели пламъците.
Пристанище Дамиета на Средиземно море е ключов енергиен хъб за Египет. Инцидентът засилва опасенията от разширяване на геополитическото напрежение в Близкия изток и опасността за критична енергийна инфраструктура и търговски кораби в региона. Към момента никоя организация не е поела официално отговорност за нападението.