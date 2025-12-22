Медия без
Италианска туристка загина при сблъсък на два кораба по Нил

Днес, 15:32
Снимката е илюстративна
Италианска туристка загина при сблъсък между два круизни кораба в района на шлюза до египетския град Есна на река Нил, южно от Луксор, съобщи онлайн изданието "Иджипт индипендънт", предаде БТА.

Инцидентът се е случил, докато корабът "Опера" е плавал от Асуан към Луксор, информира египетската Обща администрация за речен транспорт. След преминаването през шлюза екипажът на съда е бил изненадан от рязка маневра на кораба "Бo риваж", плаващ в обратната посока. Маневрата е нарушила правилата за навигация, според които предимство има движещият се по течението кораб. 

При сблъсъка са били повредени носа на "Опера" и три каюти на "Бо риваж", при което 47-годишна италианска туристка е получила тежки наранявания и е починала в интензивното отделение на специализираната болница "Тайба" в Есна. 

Лицензът на капитана на "Бо риваж" е отнет, а случаят е предаден на прокуратурата.

Ключови думи:

Египет, Нил

